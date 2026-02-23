M31完成4奈米 MIPI M-PHY v5.0 矽驗證，布局UFS 4.1高速與車用市場

新竹2026年2月23日 /美通社/ -- 全球矽智財（IP）領導供應商 M31 Technology（M31）今日宣布，其 MIPI M-PHY v5.0 IP 已在 4 奈米先進製程完成矽驗證，並積極推進 3 奈米製程節點開發。此里程碑象徵 M31 已具備賦能UFS 4.1（Universal Flash Storage）的核心技術實力，將透過完整的高速儲存介面解決方案，協助客戶搶攻高階智慧型手機、車用智慧座艙（Smart Cockpit）以及 AI 邊緣運算裝置的市場商機。

隨著AI 與自駕車技術的高速發展，終端裝置對資料吞吐量的需求呈指數型成長。M31 推出的 MIPI M-PHY v5.0 IP 嚴格遵循 MIPI 聯盟規範，在 HS-G5（High Speed Gear 5） 模式下，單通道傳輸速率高達 23.32 Gbps，相較前一代 HS-G4 效能翻倍。該 IP 內建自適應等化技術（Adaptive EQ）與多震幅訊號支援，確保在高速傳輸下仍保有優異的訊號完整性（Signal Integrity）與低位元錯誤率（BER）。此外，優化的休眠設計（Hibernate）能有效延長終端裝置的續航力，完美平衡高效能與低功耗需求。