管理層偕財神送福 向員工大派利是迎馬年 舉辦馬年送福捐款活動 廣施福澤同歡慶

香港 - 2026年2月23日 - 丙午馬年大年初七，花旗香港管理層到訪位於畢打街的會德豐分行，偕同財神與醒獅，向各同事派利是賀新禧，答謝員工過去一年的努力，並送上新春祝福。展望馬年，花旗香港將繼續策馬揚鞭，深耕本地市場，充分發揮集團環球優勢，以一馬當先之勢不斷加強在財富管理領域的領導地位，並以創新思維，為客戶提供更優質、更全面的財富管理產品和服務，攜手增值財富。



馬年送福捐款活動



此外，藉著新春佳節，花旗於即日起至3月7日期間於以下四間指定分行設置東華三院捐款箱，方便顧客和市民隨時捐款，讓愛心在新春期間傳遞。作為對捐款人的感謝，每位前來捐款的市民將即場獲贈一套10款「Citi x 張敬軒x Dear me, 馬年特別版貼紙套裝」以作紀念，讓愛心不僅體現在善款上，更在每位捐款人的手中延續。而所有在活動期間籌得的善款，全數用於支持東華三院拓展各項服務。馬年伊始，願共同攜手將溫暖與祝福傳遞社會，分享希望與正能量。





會德豐分行

畢打街20號會德豐大廈地下

旺角分行

彌敦道664號惠豐中心地下8號舖及一至二樓全層

彌敦道分行

彌敦道72號地下

銅鑼灣分行

軒尼詩道513-517號維寶商業大廈地下至二樓

