管理層偕財神送福 向員工大派利是迎馬年 舉辦馬年送福捐款活動 廣施福澤同歡慶
香港 - 2026年2月23日 - 丙午馬年大年初七，花旗香港管理層到訪位於畢打街的會德豐分行，偕同財神與醒獅，向各同事派利是賀新禧，答謝員工過去一年的努力，並送上新春祝福。展望馬年，花旗香港將繼續策馬揚鞭，深耕本地市場，充分發揮集團環球優勢，以一馬當先之勢不斷加強在財富管理領域的領導地位，並以創新思維，為客戶提供更優質、更全面的財富管理產品和服務，攜手增值財富。
馬年送福捐款活動
此外，藉著新春佳節，花旗於即日起至3月7日期間於以下四間指定分行設置東華三院捐款箱，方便顧客和市民隨時捐款，讓愛心在新春期間傳遞。作為對捐款人的感謝，每位前來捐款的市民將即場獲贈一套10款「Citi x 張敬軒x Dear me, 馬年特別版貼紙套裝」以作紀念，讓愛心不僅體現在善款上，更在每位捐款人的手中延續。而所有在活動期間籌得的善款，全數用於支持東華三院拓展各項服務。馬年伊始，願共同攜手將溫暖與祝福傳遞社會，分享希望與正能量。
| 會德豐分行
| 畢打街20號會德豐大廈地下
| 旺角分行
| 彌敦道664號惠豐中心地下8號舖及一至二樓全層
| 彌敦道分行
| 彌敦道72號地下
| 銅鑼灣分行
| 軒尼詩道513-517號維寶商業大廈地下至二樓
按此 下載圖片
相片一至二： 迎接丙午馬年，花旗香港管理層，包括花旗銀行香港保險策略及業務部主管鍾月英（左一）、客戶策略及銷售管理主管成靜雯（左二）、Citigold及Citigold Private Client業務主管蔡惠琳（右二）及投資策略及業務部主管袁嘉駒（右一）親臨分行與前線員工拜年，答謝同事過去一年的努力。
相片三： 花旗於即日起至3月7日期間於四間指定分行設置東華三院捐款箱，方便顧客和市民隨時捐款，讓愛心在新春期間傳遞。圖為花旗銀行香港保險策略及業務部主管鍾月英（左一）、客戶策略及銷售管理主管成靜雯（左二）、Citigold及Citigold Private Client業務主管蔡惠琳（右二）及投資策略及業務部主管袁嘉駒（右一）。
受惠慈善機構：東華三院