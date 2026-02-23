香港證監會准許下 Esperanza 證券開創首個亞太區娛樂產業投資代幣化新模式

香港 - 2026年2月23日 - 毅盛金融科技（證券）有限公司（「Esperanza 證券」或「公司」）今日宣佈，隨著其代幣化投資業務於 2026 年 2月 13 日正式獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）准許，公司正進一步推動一項以現場娛樂產業資產為核心的投資代幣化創新模式，為數字資產市場引入具備實體經濟基礎的新型投資方向。





代幣化投資模式代表Esperanza證券可通過自身管理的投資基金，發行投資代幣（亦作證券型代幣） ，使合資格投資者可以小份額參與，同時能於二級市場交易代幣。



在全球數字資產持續演進、實體資產數字化（Real-World Assets, RWA）成為重要發展趨勢的背景下，Esperanza 證券被視為亞太區率先系統性聚焦娛樂產業投資代幣化的平台之一。在已獲香港證監會准許的監管框架下，正式向市場推出兩項具代表性的代幣化娛樂投資項目，包括於 2026 年 3 月 6 至 7 日在香港體育館舉行的《黃凱芹 40 年來香港演唱會 2026》投資項目，以及一項於 2026 年 4 月 11 日在馬來西亞舉行的韓國男團演唱會投資項目。



創新不止於技術，而在於資產結構



娛樂產業長期以來具備清晰的商業模式與收入結構，涵蓋票房、商業贊助及相關周邊產業。Esperanza 證券透過代幣化投資的方式，為項目方提供一條在不改變原有營運模式下，拓展投資者參與具資產流動性投資的全新路徑，同時為投資者帶來與實體經濟活動直接連結的數位資產選擇。



在此基礎上，Esperanza 證券所建立的資產型投資代幣化模式，並不限於單一產業應用，亦具備跨產業延展的潛力，可支援其他具備清晰經濟活動與可評估價值的實體資產參與數位投資市場。例如，文化及內容相關項目、體驗型及商業營運資產，以及具備穩定及可預期收入的不動產（如商業物業），均可透過此一架構探索數字化投資的可行性。



全天候平台連接國際投資者與亞洲特色資產



為推動資產型數字投資的實際落地，Esperanza 證券透過 espetopia.com 建立一個 24 小時全天候運作的線上投資平台，讓合資格投資者不受地域與時區限制，隨時參與以亞洲市場為核心、具備真實經濟基礎的代幣化投資項目。



透過該平台，國際合資格投資者可於其所處時區內，即時獲取相關投資資訊與文件，交易投資代幣，並獲得底層資產相關的權益和體驗，有效降低跨境投資在時間與資訊層面的門檻。此一模式不僅提升亞洲特色實體資產在全球市場的可見度，亦為涵蓋文化、內容、體驗型項目及其他具備實體經濟活動支撐的資產類別，創造連接海外投資者的全新參與機會。



展望未來：為優質實體資產提供傳統公開市場上市以外的數位融資路徑



展望未來，Esperanza 證券將持續以審慎及合規為前提，深化資產型投資代幣化的實踐經驗，並逐步構建一個以真實資產為核心、具備長期可持續性的數字投資生態系統，支援更多具備清晰經濟基礎與品質特徵的實體資產參與其中。



公司相信，隨著市場對實體資產數字化的接受度不斷提升，資產型投資代幣化有潛力成為優質資產在傳統公開市場上市與私募融資以外的重要補充選項，在連接實體經濟與新一代數位金融之間，發揮更具彈性與包容性的橋樑角色。



