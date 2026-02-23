鄉郊豐年節2026：「香港山水．聲舞」一日音樂節盛大舉行

由聯合國教科文組織親善大使及香港「文化推廣大使」譚盾大師擔任藝術總監及指揮
香港2026年2月23日 /美通社/ -- 環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）將於2026年3月1日舉辦「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」，選址於獲國家生態環境部評選為全國「美麗海灣優秀案例」的香港大鵬灣之中的印洲塘。是次活動亦是第54屆香港藝術節「加料節目」之一。
本次音樂節邀得聯合國教科文組織全球親善大使、香港特區政府委任的「文化推廣大使」、國際知名作曲家兼指揮家譚盾大師擔任藝術總監及指揮，並特別為香港東北偏遠鄉郊創作全新音樂篇章。 譚盾大師以融匯中西音樂傳統、跨越文化疆界與突破藝術界限的創作理念享譽國際，屢獲國際音樂獎項，為當代具影響力的音樂家之一。
是次盛會中，譚盾大師將聯同來自本地、中國內地及海外的音樂家與舞蹈家，在山海環抱的實景舞台上，上演一場融合藝術與自然交織的演出，帶領觀眾欣賞香港東北水域的優美鄉郊風光與動人樂章。
活動將透過多個線上平台作全球直播，觀眾可安坐家中欣賞音樂節的精彩內容。戶外音樂會將於鄉郊保育辦公室 Facebook 專頁、YouTube 平台、香港藝術節（Festival PLUS）YouTube 平台、央視香港 (HK Plus) Facebook 專頁、鳳凰衛視 Facebook 專頁、鳳凰衛視 YouTube 平台、「鳳凰秀」App 及 Brand Hong Kong Facebook 專頁同步直播。
除全球直播外，音樂節其中一個環節亦設現場觀賞安排，誠邀公眾親臨現場，共同見證這場國際級文化盛事。「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節（現場觀賞）」將於3月1日13:30至14:30舉行，當日除了可以乘搭馬料水街渡或沙頭角街渡到荔枝窩，主辦單位於活動當日（2026年3月1日）特別安排免費船隻，分時段接載遊人往來沙頭角及荔枝窩。由即日起，參加者可透過鄉郊辦網站預約船票（https://www.art-mate.net/tc/doc/92750），費用全免。每程 250個名額，先到先得。
有關「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」的詳情，請瀏覽：
新聞頁面：https://cco.gov.hk/tc/news/one-day-music-festival
現場音樂會頁面：https://cco.gov.hk/tc/live-concert
網上音樂會頁面：https://cco.gov.hk/tc/online-concert （直播連結將於2026年3月1日上載）
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302694425.html
SOURCE 環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）