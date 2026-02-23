鄉郊豐年節2026：「香港山水．聲舞」一日音樂節盛大舉行

由聯合國教科文組織親善大使及香港「文化推廣大使」譚盾大師擔任藝術總監及指揮

香港2026年2月23日 /美通社/ -- 環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）將於2026年3月1日舉辦「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」，選址於獲國家生態環境部評選為全國「美麗海灣優秀案例」的香港大鵬灣之中的印洲塘。是次活動亦是第54屆香港藝術節「加料節目」之一。

本次音樂節邀得聯合國教科文組織全球親善大使、香港特區政府委任的「文化推廣大使」、國際知名作曲家兼指揮家譚盾大師擔任藝術總監及指揮，並特別為香港東北偏遠鄉郊創作全新音樂篇章。 譚盾大師以融匯中西音樂傳統、跨越文化疆界與突破藝術界限的創作理念享譽國際，屢獲國際音樂獎項，為當代具影響力的音樂家之一。