丹麥街地標結他店 Regent Sounds 宣佈，將於 Reverb 獨家網上拍賣 T-Bone Walker 的 1949 年 Gibson ES-5N：「開創一切的傳奇結他」

倫敦2026年2月24日 /美通社/ -- 剛於丹麥街重開的 Regent Sounds 結他店，將為其全新 Vintage Lounge（復古廊）開幕獨家網上拍賣 T-Bone Walker 的 1949 年 Gibson ES-5N：「開創一切的傳奇結他」。 這場為期五週的特別拍賣會，將於 2 月 23 日至 3 月 31 日在全球最大的樂器網上交易平台 Reverb 舉行。 屆時將有搖滾傳奇、收藏名家及業界人士聚首一堂，共同慶賀 Regent Sounds 的輝煌歷史，並一起見證結他歷史揭開新篇章。 T-Bone Walker 這支 Gibson ES-5N 傳奇結他，因其極度稀有、來源有據、歷史意義重大，以及長達 77 年的獨特歷程，獲公認為當今世上極盡珍貴、極具歷史價值的樂器。

此結他將透過 Reverb 獨家以非公開競投方式出售，Regent Sounds 邀請起始出價／指示價格 (OIRO) 為 150 萬英鎊。 這支「開創一切的傳奇結他」伴隨 T-Bone 近 20 載，當年同型號僅出廠 22 支，標誌著電結他發展及音樂史上的一大轉捩點。 T-Bone 廣獲譽為「結他手中的王者」，其創新演奏風格、技巧及樂句，深深啟發後起之秀，由 Chuck Berry、B.B.King，以至 Jimi Hendrix、Eric Clapton、Jimmy Page、Keith Richards、Jeff Beck、Stevie Ray Vaughan、Greg Allman 及 Steve Miller，無不受其薰陶。 是次與 Reverb 聯手，將這支傳奇結他呈現給全球樂迷，標誌著 Regent Sounds 凱旋回歸，以及丹麥街復興之路上的又一重大進展。

拍賣期間，此結他將會在 Regent Sounds 公開展示，樂迷亦可預約親臨仔細鑑賞。 Regent Sounds 的錄音室聞名遐邇，由 60 年代至 80 年代初，不少音樂界鼎鼎大名之輩都曾在此錄音，包括 The Rolling Stones、Black Sabbath、Jimi Hendrix、Jimmy Page、David Gilmour、Brian May、David Bowie、Elton John、The Kinks 及 Genesis 等，名字多不勝數。 在 Regent Sounds 錄音室誕生的知名作品，包括 The Beatles 於 1967 年錄製的《Fixing a Hole》，此曲收錄於大碟《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》之中；還有 The Rolling Stones 首張專輯的早期單曲《Not Fade Away》。 這間傳奇店舖近年因前景不明朗，一度在風雨中飄搖，前途未卜。 如今，店舖已完全整合原有空間，規模擴大至四倍，增設了高級的 Rare and Vintage Guitar Lounge 及三個隔聲試音室，讓樂手可以即場試玩樂器，Regent Sounds 正引領音樂重返這條有英國「叮砰巷」之稱的丹麥街。

Reverb 市場推廣副總裁 Jim Tuerk 發出感言：「收藏一段音樂歷史的機會，可一不可再。T-Bone Walker 對藍調蜕變為現代搖滾的影響，是無論如何強調都不為過的，而此結他正是這段故事中的第一主角。 Reverb 成立的宗旨，就是要讓結他及其他樂器能夠擁有第二、第三甚至第四次生命。如今，由同樣充滿傳奇色彩的 Regent Sounds 為此結他尋找新主人，可謂天作之合。」 《電聲藍調！T-Bone Walker 與那支開創一切的傳奇結他》 (ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All) 的作者 Tony Bacon 說道：「若無 T-Bone Walker 的天賦才華及超凡技藝，搖滾樂或許就不會由 The Rolling Stones 或 Jimi Hendrix 等音樂人發揚光大。正因為他們曾在此留下足跡，Regent Sounds 才被樂迷視為神聖之地。」

Regent Sounds 東主之一的 Crispin Weir 說：「憑著深厚的歷史底蘊，Regent Sounds 一直是樂迷心中的聖地。 但最近店舖擴展至兩層、Vintage Lounge 的開幕，再加上新設的隔聲試音室，無不預示我們將迎接更光輝的未來。 拍賣 T-Bone 這支『開創一切的傳奇結他』，以及與 Reverb 的合作，只是我們未來大計的序幕。」 編輯備註 媒體查詢：[email protected] 拍賣網站：www.reverb.com/uk/shop/regent-sounds-vintage 結他網站：www.gibsones5.com Regent Sounds：www.regentsounds.com 關於 Reverb：https://reverb.com 關於 Tony Bacon：www.tonybacon.co.uk View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-regent-sounds--reverb--t-bone-walker--1949--gibson-es-5n-302694973.html SOURCE Regent Sounds