出版：2026-Feb-24 05:08
更新：2026-Feb-24 05:08
PR Newswire

丹麥街地標結他店 Regent Sounds 宣佈，將於 Reverb 獨家網上拍賣 T-Bone Walker 的 1949 年 Gibson ES-5N：「開創一切的傳奇結他」

分享：

倫敦2026年2月24日 /美通社/ -- 剛於丹麥街重開的 Regent Sounds 結他店，將為其全新 Vintage Lounge（復古廊）開幕獨家網上拍賣 T-Bone Walker 的 1949 年 Gibson ES-5N：「開創一切的傳奇結他」。

T-Bone Walker 的 1949 Gibson ES-5N

這場為期五週的特別拍賣會，將於 2 月 23 日至 3 月 31 日在全球最大的樂器網上交易平台 Reverb 舉行。

屆時將有搖滾傳奇、收藏名家及業界人士聚首一堂，共同慶賀 Regent Sounds 的輝煌歷史，並一起見證結他歷史揭開新篇章。

T-Bone Walker 這支 Gibson ES-5N 傳奇結他，因其極度稀有、來源有據、歷史意義重大，以及長達 77 年的獨特歷程，獲公認為當今世上極盡珍貴、極具歷史價值的樂器。

adblk4

此結他將透過 Reverb 獨家以非公開競投方式出售，Regent Sounds 邀請起始出價／指示價格 (OIRO) 為 150 萬英鎊。

這支「開創一切的傳奇結他」伴隨 T-Bone 近 20 載，當年同型號僅出廠 22 支，標誌著電結他發展及音樂史上的一大轉捩點。

T-Bone 廣獲譽為「結他手中的王者」，其創新演奏風格、技巧及樂句，深深啟發後起之秀，由 Chuck Berry、B.B.King，以至 Jimi Hendrix、Eric Clapton、Jimmy Page、Keith Richards、Jeff Beck、Stevie Ray Vaughan、Greg Allman 及 Steve Miller，無不受其薰陶。

是次與 Reverb 聯手，將這支傳奇結他呈現給全球樂迷，標誌著 Regent Sounds 凱旋回歸，以及丹麥街復興之路上的又一重大進展。

adblk5

拍賣期間，此結他將會在 Regent Sounds 公開展示，樂迷亦可預約親臨仔細鑑賞。

Regent Sounds 的錄音室聞名遐邇，由 60 年代至 80 年代初，不少音樂界鼎鼎大名之輩都曾在此錄音，包括 The Rolling Stones、Black Sabbath、Jimi Hendrix、Jimmy Page、David Gilmour、Brian May、David Bowie、Elton John、The Kinks 及 Genesis 等，名字多不勝數。

在 Regent Sounds 錄音室誕生的知名作品，包括 The Beatles 於 1967 年錄製的《Fixing a Hole》，此曲收錄於大碟《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》之中；還有 The Rolling Stones 首張專輯的早期單曲《Not Fade Away》。

這間傳奇店舖近年因前景不明朗，一度在風雨中飄搖，前途未卜。 如今，店舖已完全整合原有空間，規模擴大至四倍，增設了高級的 Rare and Vintage Guitar Lounge 及三個隔聲試音室，讓樂手可以即場試玩樂器，Regent Sounds 正引領音樂重返這條有英國「叮砰巷」之稱的丹麥街。

adblk6

Reverb 市場推廣副總裁 Jim Tuerk 發出感言：「收藏一段音樂歷史的機會，可一不可再。T-Bone Walker 對藍調蜕變為現代搖滾的影響，是無論如何強調都不為過的，而此結他正是這段故事中的第一主角。 Reverb 成立的宗旨，就是要讓結他及其他樂器能夠擁有第二、第三甚至第四次生命。如今，由同樣充滿傳奇色彩的 Regent Sounds 為此結他尋找新主人，可謂天作之合。」

《電聲藍調！T-Bone Walker 與那支開創一切的傳奇結他》 (ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All) 的作者 Tony Bacon 說道：「若無 T-Bone Walker 的天賦才華及超凡技藝，搖滾樂或許就不會由 The Rolling Stones 或 Jimi Hendrix 等音樂人發揚光大。正因為他們曾在此留下足跡，Regent Sounds 才被樂迷視為神聖之地。」

adblk7

Regent Sounds 東主之一的 Crispin Weir 說：「憑著深厚的歷史底蘊，Regent Sounds 一直是樂迷心中的聖地。 但最近店舖擴展至兩層、Vintage Lounge 的開幕，再加上新設的隔聲試音室，無不預示我們將迎接更光輝的未來。 拍賣 T-Bone 這支『開創一切的傳奇結他』，以及與 Reverb 的合作，只是我們未來大計的序幕。」

編輯備註

媒體查詢：[email protected]

拍賣網站：www.reverb.com/uk/shop/regent-sounds-vintage

結他網站：www.gibsones5.com

Regent Sounds：www.regentsounds.com

關於 Reverb：https://reverb.com

關於 Tony Bacon：www.tonybacon.co.uk

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-regent-sounds--reverb--t-bone-walker--1949--gibson-es-5n-302694973.html

SOURCE Regent Sounds

