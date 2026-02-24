IMAX中國2026年春節檔票房達1.93億人民幣 卓越視聽點亮觀影熱潮

《飛馳人生3》一馬當先 以1.66億人民幣成績領跑春節檔 上海和紐約2026年2月24日 /美通社/ -- IMAX Corporation （紐交所: IMAX）宣佈在中國春節檔這一年度觀影高峰再創佳績，為期七天的假期中累計斬獲1.93億人民幣票房。春節檔票房前五的影片中，有三部為IMAX影片，IMAX中國以僅佔全國1%的銀幕數，貢獻了3.4%的票房占比。 這一出色成績由貓眼文化傳媒出品的賽車題材力作《飛馳人生3》強勢驅動。影片上映首周斬獲1.66億人民幣IMAX票房，成為自去年現象級作品《哪吒之魔童鬧海》之後IMAX國產影片的最佳成績。作為IMAX與導演韓寒的第四次合作，《飛馳人生3》也創下系列最高IMAX票房紀錄。

IMAX首席執行官理查德•葛爾方表示：「我們在中國春節檔的持續成功，再次印證了IMAX全球內容版圖的廣度與韌性，也展現了我們在全年關鍵檔期中持續創造機遇、驅動增長的能力。IMAX在全球票倉勢頭強勁，市場份額持續領先，在最具票房號召力之一的春節檔期，這一增長動能正進一步強化。」 IMAX China首席執行官孟丹青表示：「在中國，電影不僅是一種娛樂方式，更是承載節日情感和集體記憶的重要載體，已成為觀眾當代共賀春節的新年俗。IMAX正通過震撼觀影體驗持續引領市場表現，不斷為中國電影市場創造增量價值。隨著中國觀眾對IMAX品牌的信任與熱情愈發穩固，IMAX中國今年有望在本土佳作與好萊塢優質內容的共同驅動下，延續穩健的增長態勢。」

在深耕中國市場的同時，IMAX正持續助力優秀國產影片揚帆出海。《飛馳人生3》將於本周起在北美部分IMAX影院獨家上映，並將陸續登陸英國、澳大利亞及新西蘭指定IMAX影院。《鏢人：風起大漠》亦將在包括澳大利亞在內的亞太地區部分市場上映，進一步拓展中國電影在全球舞台的影響力。 關於IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation 根據開曼群島法律註冊成立的子公司，系有限責任公司，IMAX Corporation 成立 IMAX China的目的在於管理 IMAX 在大中華區不斷增長的業務。IMAX China在香港聯合交易所主板上市，股票代碼為「1970」。

關於IMAX Corporation

IMAX Corporation是全球領先的娛樂技術公司，依托專有的軟件，影院設計和放映系統，提供身臨其境般的影院體驗。截至2025年9月30日，IMAX在全球89個國家和地區共有1,829家IMAX影院。

