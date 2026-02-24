熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-24 10:55
更新：2026-Feb-24 10:55
PR Newswire

GO Guangdong平台上線：這個春節帶遊客解鎖地道嶺南文化的智慧門戶

分享：

中國廣州2026年2月24日 /美通社/ -- 隨著來華旅遊市場回暖，熱鬧非凡的春節即將到來，此時正是探訪廣東的最佳時機。在這片土地上，古老的傳統與前沿創新交相輝映。為助力國際遊客發現廣東文旅秘境，GO Guangdong平台將成為遊客智能便捷且文化底蘊深厚的出行夥伴。

為何選擇GO Guangdong

若想跳出常規旅遊打卡路線，深度探索中國這片土地，GO Guangdong平台將是不二之選。平台精心打造了自然山水、城市地標、鄉村特色、民俗風情、批發市場、本土藝術等多元主題精品旅遊線路，還搭建了操作便捷的線上數據庫，通過提供智能高效的出遊資訊，讓遊客沉浸式感受廣東的獨特魅力。

不止觀光，更懂嶺南

今年春節，GO Guangdong平台將旅遊升級為深度文化體驗，為遊客打開感受嶺南新春熱鬧慶典、聆聽本土地道故事的窗口。平台打造的「發現廣東」系列視頻，由當地居民傾情講述每一處目的地背後的人文與生態故事，不僅讓遊客看見嶺南風光，更能讀懂其背後的文化深意，串聯起從古代商道到當代綠色倡議的嶺南脈絡。

專為全球遊客打造

GO Guangdong平台將官方權威信息與遊客友好型設計完美融合，通過整合全省資源，提供標準化雙語標識牌，舉辦國際交流活動，提供專業導覽服務，從而有效打破語言與文化壁壘。

這個春節，告別千篇一律的旅遊指南，即刻登錄GO Guangdong平台，開啟更智能、更深度、更精彩的廣東之旅！探索繽紛活動、品讀嶺南故事、定制專屬行程，盡在https://goguangdong.southcn.com/

GO Guangdong, Your Smart Gateway to Authentic Cantonese Culture This Spring Festival (PRNewsfoto/GO Guangdong Platform)

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/go-guangdong-302695235.html

SOURCE GO Guangdong Platform

