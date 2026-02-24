GO Guangdong平台上線：這個春節帶遊客解鎖地道嶺南文化的智慧門戶

中國廣州2026年2月24日 /美通社/ -- 隨著來華旅遊市場回暖，熱鬧非凡的春節即將到來，此時正是探訪廣東的最佳時機。在這片土地上，古老的傳統與前沿創新交相輝映。為助力國際遊客發現廣東文旅秘境，GO Guangdong平台將成為遊客智能便捷且文化底蘊深厚的出行夥伴。

為何選擇GO Guangdong？

若想跳出常規旅遊打卡路線，深度探索中國這片土地，GO Guangdong平台將是不二之選。平台精心打造了自然山水、城市地標、鄉村特色、民俗風情、批發市場、本土藝術等多元主題精品旅遊線路，還搭建了操作便捷的線上數據庫，通過提供智能高效的出遊資訊，讓遊客沉浸式感受廣東的獨特魅力。