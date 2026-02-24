Certis與FieldAI攜手合作，推進自主機器人在現實世界安保行動中的應用發展

新加坡2026年2月24日 /美通社/ -- 領先的新加坡集成化安保與行動解決方案供應商Certis集團，已經和美國自主機器人軟件開發商FieldAI建立了戰略合作夥伴關係，計劃在複雜的真實安保環境中推進可擴展的機器人應用。 隨著全球機器人技術的日益成熟，產業發展重心正從試點應用轉向運營整合。此次合作將把FieldAI的自主能力與Certis的運營系統相結合，使機器人能夠在大型多場地的安保環境中與人類團隊協同工作。 此次整合的核心在於Certis的Mozart™編排平台，該平台可以在現實世界行動中協調機器人、人員、工作流程及指揮系統。兩家公司正攜手努力，通過將自主能力與治理、服務交付及一線責任機制相融合，來強化自主安保的運營模式。

實現複雜環境中的部署 FieldAI的自主技術將被集成到Certis的指揮控制平台與工作流程中，以支持在公共基礎設施、交通樞紐、商業設施、工業場地以及偏遠或危險環境等場景中的部署應用。 這些機器人被設計用於執行常規和重複性的任務，使安保人員能夠專注於更高層次的分析和事件響應。部署方案旨在提升運營效率與彈性水平，同時確保服務質量與安全標準不受影響。 Certis總裁兼集團首席執行官Ng Tian Beng表示：「安保行業所處的環境日益複雜且勞動力資源受限，在此背景下，可靠性、安全性和責任機制至關重要。若要實現機器人技術的大規模應用，機器人必須能夠與人類團隊、運營工作流程及指揮系統無縫融合。此次與FieldAI的合作，體現了我們與知名科技企業攜手部署解決方案的策略，這些解決方案需要在真實的關鍵任務環境中保持穩定性能表現。」

為現實世界環境條件設計的自主技術 FieldAI技術的核心在於其Field Foundation Models™（實地基礎模型），這是一種自主軟件，可以使機器人在無需依賴預先繪製的地圖或預設路線的情況下，在動態環境中安全運行。當機器人遇到新場景時，各部署單元間會共享學習成果，持續提升整體性能。 該自主軟件與Certis的編排及車隊管理系統深度集成，可以支持自主巡邏、實時監控、遠程監管及人機協同響應等應用場景，實現跨場地的規模化部署。 FieldAI首席執行官Ali Agha說：「現實世界複雜且難以預測，因此我們開發的自主技術專注於應對不確定性，並通過跨場景部署持續學習進化。Certis運營著亞洲地區一些要求最嚴苛的安保環境，將我們的自主技術與Certis的編排及運營平台深度整合，使我們能夠在真實大規模運營中推進提升這些能力。」

FieldAI已在新加坡設立辦事處，以支持與Certis的持續部署及系統集成工作。雙方合作初期將聚焦安保領域應用，後續會逐步拓展至巡檢、智能現場作業等更廣泛的用例。兩家公司還將共同開展人員培訓、安全驗證及運營框架制定，從而支持負責任的部署。