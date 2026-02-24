先為達生物攜手輝瑞中國，加速偏向型GLP-1商業化進程

杭州2026年2月24日 /美通社/ -- 杭州先為達生物科技股份有限公司（以下簡稱「先為達生物」）與輝瑞中國今日宣布，雙方就新一代偏向型GLP-1受體激動劑埃諾格魯肽注射液（英文：Ecnoglutide injection，以下簡稱：埃諾格魯肽）達成商業化戰略合作協議。根據協議，輝瑞將獲得該產品在中國大陸的獨家商業化權益，邁出其全球代謝領域戰略佈局在中國的第一步；同時先為達生物為許可產品的藥品上市許可持有人（MAH），負責許可產品的研發、注冊、生產及供應。先為達生物將有權獲得輝瑞支付的最高可達4.95億美元的付款總額，包括首付款、注冊及銷售裡程碑付款。

埃諾格魯肽是由先為達生物自主研發的新一代cAMP偏向型GLP-1受體激動劑，將為2型糖尿病及長期體重管理相關患者提供更為精準的治療方案。憑借獨特的偏向性機制，埃諾格魯肽注射液在多項臨床研究中展現出了優異的療效與安全性，其中國人群經安慰劑組調整後的平均體重降幅達15.1%，92.8%的患者達到具有臨床意義的體重下降，超過80%的患者血糖達標（HbA 1c <7.0%）。埃諾格魯肽注射液已於2026年1月獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市用於成人2型糖尿病的治療，其成人長期體重管理適應症的上市許可申請已獲NMPA受理。

先為達生物創始人、CEO 潘海博士表示：「先為達生物以科學重塑健康為使命，致力於滿足體重管理領域的迫切健康需求。我們深信，輝瑞作為跨國藥企的領軍者，擁有對中國市場的深刻洞察與執行能力。此次與輝瑞中國達成戰略合作，我們期待能將先為達生物的創新科學成果與輝瑞中國專業的商業化能力深度融合，共同推動埃諾格魯肽的商業化進程。雙方將以『體重管理年』為重要契機，攜手為中國肥胖及代謝性疾病患者帶來更多元、更優質的治療選擇。」

輝瑞國際市場首席商務官、執行副總裁 Alexandre de Germay（安卓遠）表示：「此次合作標志著輝瑞在推進全球代謝領域戰略方面邁出了又一堅實的重要一步，也彰顯了輝瑞致力於在新一代慢性體重管理療法領域發揮重要領導作用的長期承諾。在最近完成對Metsera的收購，以及與藥友制藥達成新的全球獨家合作與許可協議後，我們非常高興能夠與像先為達生物這樣充滿活力的本土創新企業攜手合作。未來我們將繼續把資源投入到這一最具影響力和高增長潛力的治療領域，目標是加速將這些重要的創新療法帶給全球患者，滿足未被滿足的患者需求。」

輝瑞全球高級副總裁、中國區總裁 Jean-Christophe Pointeau 表示：「此次與先為達生物的合作，是加速推動輝瑞在代謝領域的長期戰略佈局、滿足中國患者日益增長的需求的重要裡程碑。當前中國成人肥胖率為14.1%，並且與『三高』等代謝性疾病密切相關。『健康體重管理』已被正式納入健康中國行動，此次合作正是輝瑞積極響應該戰略的具體實踐。我們深刻理解代謝健康對國民福祉的重要性。期待與先為達生物的優秀團隊合作，為中國患者提供更先進的體重管理支持。」

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/glp-1-302695331.html SOURCE 杭州先為達生物科技股份有限公司