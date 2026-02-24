KLN勇奪環境、社會及企業管治成就大獎2024/2025雙料殊榮

同時榮膺2025年度香港管理專業協會最佳年報大獎及

IR Impact大中華區大獎2025 香港2026年2月24日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）連續第二年於2024/2025年度環境、社會及企業管治成就大獎（「ESG獎項」）榮獲環境、社會、企業管治領袖銀獎及傑出持續派息獎兩大獎項。此標誌著KLN連續第四年因其對可持續發展 的 長期承諾的認可。此外，KLN亦於2025年度香港管理專業協會最佳年報大獎（「HKMA獎項」）中獲頒環境、社會及企業管治報告卓越證書，並於IR Impact大中華區獎項2025榮膺工業及材料行業最佳企業大獎（「IR Impact獎項」）。

ESG獎項及HKMA獎項表彰KLN於物流行業中展現的穩健管治架構、透明資訊披露、高效風險管理及對可持續發展的承諾，更肯定KLN卓越的環境、社會及企業管治報告表現，彰顯其透明度、問責性及公司於可持續物流方面所表現出卓越的領導力；而IR Impact獎項則特別表揚KLN於工業及材料行業傑出的投資者關係實踐，對其完善的投資者關係策略和執行予以肯定。 KLN執⾏董事及可持續發展委員會主席鄭志偉表示：「我們深感榮幸獲得這些殊榮。這印證我們對可持續業務增長及創造持份者價值的承諾。去年，我們進一步完善氣候風險評估框架、擴大排放分析，並進一步拓展我們的社會及社區參與計劃。展望未來，我們將繼續秉持透明度、問責性及營運韌性，積極提升環境、社會及企業管治策略及執行，為更綠色、低碳的未來作出貢獻。」

ESG獎項是由環境社會企業管治及基準學會舉辦的年度盛事，旨在表彰實踐卓越環境、社會及企業管治的企業。HKMA獎項是由香港管理專業協會主辦，旨在推動企業出版及時、準確、內容詳實和精心編排的年報，並表彰在編製年報方面有傑出表現的機構；而IR Impact獎項是由IR Impact舉辦，以彰顯大中華地區在投資者交流、維持透明度及創造價值方面表現卓越的企業。 關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球59個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。 KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。 * 僅就持續經營業務而言 關於環境社會企業管治及基準學會

環境社會企業管治及基準學會是⼀家非牟利機構，其⽬標是提升來⾃各⾏業持份者對環境、社會、企業管治的關注及認識。透過舉辦環境、社會、企業管治相關的訓練及活動，IESGB 希望領導並加強全港以至亞洲對於環境、社會、企業管治的標準和發展。

關於香港管理專業協會

香港管理專業協會是成立於1960年的專業組織，致力促進香港及周邊地區的卓越管理發展。其提供的服務主要分為三大範疇，分別是教育培訓、管理服務及會員服務。 關於IR Impact

IR Impact是全球投資者關係領域的領導者，為投資者關係專業人士提供洞察、數據與人脈資源，協助其應對不斷演變的資本市場需求。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kln20242025-302695414.html SOURCE 嘉里物流聯網有限公司