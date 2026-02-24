第三十九屆中國國際五金博覽會3月24日上海盛大開幕

攜手全球業界共築五金智造新生態 上海2026年2月24日 /美通社/ -- 第三十九屆中國國際五金博覽會即將於2026年3月24—26日在上海國家會展中心隆重啟幕。本屆博覽會由中國五金交電化工商業協會主辦、北京金益友聯展覽有限公司承辦，以「聚力新質生產力，共拓五金新未來」為主題，將全面展現中國五金行業的蓬勃生機與轉型成果。本屆博覽會規模再創新高，展覽總面積近17萬平方米，折合國際標準展位近8000個，匯聚3100家中外知名企業參展。目前博覽會已發展成為全球五金行業規模最大、影響力最廣、關注度最高的專業展會之一。

當前，全球製造業正經歷深刻變革，中國製造業堅定不移地向高質量發展邁進。五金行業作為製造業的基礎支撐和國民經濟的重要組成部分，積極響應國家關於「推動製造業高端化、智能化、綠色化發展」、「鞏固提升產業鏈供應鏈韌性」的戰略部署，加快技術革新與產業升級步伐。本屆博覽會的舉辦，正是順應時代變化與發展，搭建起展示創新成果、促進行業交流、引領發展趨勢、服務雙循環新發展格局的重要平台，助力企業把握政策紅利、破解發展痛點、搶佔市場先機。

本屆博覽會聚焦行業前沿與市場需求，全方位賦能產業發展與全球合作，主要呈現以下核心亮點： 一、匯聚產業精銳，首發新品與智能方案引領風潮，實現一站式采供對接。 作為全球五金行業的風向標與晴雨表，本屆博覽會集聚知名品牌企業與源頭工廠：Makita牧田、HiKOKI高壹工機、KEN銳奇、浙江開創、江蘇大藝dartek、上海虎嘯、得力科技、ROTAKE羅特機械、RUBI蘇州瑞比、BOSUN博深、台州巨力工具、恆友機電、華麗電器、正陽科技、KEYANG啟洋電機、金都工貿、EVE億緯鋰能、江蘇天鵬、聖陽鋰科、江蘇海四達電源、江蘇睿恩、力神電池、比克電池、GREENWORKS格力博、貝士達、三鋒實業、TOUA騰亞精工、泰田集團、PUMA巨霸機械、晟峰工具、榮鵬氣動工具、瑞豐五福、美特機械、綠田機械、億力電器、白雲清潔、3M、盛森磨具、創匯實業、屠龍磨料磨具、SANKYO FUJI STAR、EST恆峰工具、方大控股、威達機械、OKE歐科億、創恆工具、未來萬家、脈鏈、大族激光、萊賽激光、CellWise、金田銅業、小蜜蜂工具、人本集團上海軸承有限公司、保賜利化工、星宇手套、浙江器韻科技有限公司、長城精工、杭州巨星、波斯工具、江蘇東成、威海力鈺、鷹之印、威力獅、江華工量具、寧波宏迪、長鹿工具、秀松工具、環滬、九鑫工具、天賦Genius、約克工具、VESSEL、中泊防爆、興偉刀具、UNI-T、TOUGHBUILT、寶豐工量具、BOOHER寶合、天津金錨、山東登升、MACFIX、電力工具企業戰略聯盟、WD武迪、青海湖工具、啄木鳥刀具、徐州金虎、老A工具、紅螺工量具、晨虹油漆、領協智能裝備、維度防爆工具、三圈、歐瑪工具、SGS工業批頭、徐州奧龍、TUBO、特邁菱自動化設備、松鼎工具、渤海五金工具、NORTHSUN北盛工具、科宇自動化、華豐巨箭、海洋防爆工具、華工工具、尚謝恩工具、JIMIHOME、雙鳥機械、青龍劍釘業、冠林機械、鑫亞東、維多利機械、五一機械、重慶美和、辰力集團、懶漢機械、Maxred、天豐釘業、大潤緊固件、廣州良佰信五金製品有限公司（列舉部分參展企業、排名不分先後）等3100餘家五金企業同台競技，參展企業數量再創博覽會歷史新高。

本屆博覽會不僅是展示傳統五金產品精湛工藝的平台，更是智能五金、高端工具、智慧解決方案、高性能機械設備及新材料等的首發舞台。從各類傳統五金工具到新能源汽車配套精密五金件；從工業機器人核心緊固件到智能系統配套五金解決方案，琳琅滿目的創新產品與技術集中亮相，彰顯中國五金產業的硬核實力，同時為國內外專業採購商提供了真正意義上的「一站式」高效選品採購體驗，無論是經銷商尋找生產廠家、跨境貿易商篩選符合國際認證的出口產品，還是終端零售商採購高性價比五金產品，都能在博覽會中實現多品牌對比、現場實測驗證、面對面洽談合作，大幅降低採購成本、提升採購效率。

二、內外貿協同發力，鏈接全球五金市場資源。 面對複雜的國際經貿環境與全球供應鏈重組趨勢，本屆博覽會積極踐行「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局戰略，致力於打造一個內外貿融合、供需精準匹配的全球化五金行業對接平台。參展商方面，本屆博覽會匯聚了國內外產業精銳。 不僅吸引了來自中國各大五金產業集聚地的龍頭企業、品牌商與創新技術供應商，更著力邀請海外優質製造商與品牌商參展，將先進的技術產品與深厚的品牌經營理念直接引入國內市場，實現「不出國門、買遍全球」。採購商方面，我們構建了覆蓋全球的立體化採購商邀約網絡，本屆博覽會不僅吸引來自中國34個省市自治區的專業採購商到會採購，更通過與「一帶一路」沿線國家及亞洲周邊國家貿易促進機構合作、借助全球知名社媒宣傳推廣等方式邀請國外專業觀眾到場，預計將有來自全球70多個國家和地區的海外採購商、區域代理商到會採購，構建「面對面溝通、精準化對接」的全球貿易平台，助力中國企業穩固國內市場、開拓新興海外市場，讓中國優質的五金產品走出國門，同時將海外優質產品與技術引入國內，促進內外貿市場資源互補、協同發展。

三、深度整合產業鏈，洞悉行業前瞻趨勢。 中國國際五金博覽會自1952年創辦以來，歷經七十五載發展與創新，深度整合五金全產業鏈。本屆博覽會展品涵蓋電動工具、手動工具、磨料磨具、氣動工具、焊接設備、機電產品、五金製品、機械設備、起重吊索具及物流倉儲設備、勞保安防等十大品類、數萬種五金產品，打造五金全產業鏈互通體系。博覽會不僅停留在產品交易層面，更致力於打通上下游資源，構建全產業鏈生態圈。從原材料、零部件、加工設備到成品、銷售渠道及技術服務，覆蓋完整產業脈絡。同期舉辦多場高水平論壇、技術研討會及發佈會，將圍繞「五金行業數字化轉型路徑」、「綠色製造與可持續發展」、「五金企業出海發展」等熱點議題展開深入探討，邀請行業領袖、專家學者、企業代表共話未來，助力參展、參會者把握行業最新動態與趨勢。

四、「線上+線下」融合，構建五金產業長效生態。 本屆博覽會以「線上與線下深度融合、服務與宣傳雙向賦能」為核心理念，全面創新宣傳模式，構建從短期盛會到長效服務的產業生態閉環。體系化整合行業權威媒體、垂直領域平台、社交媒體矩陣、線下城市觸點及參展商自有渠道，形成覆蓋「展前精準預熱、展中高頻引爆、展後持續滲透」的全週期、立體化宣傳網絡。這一網絡不僅服務於博覽會自身的品牌傳播，更直接賦能於每一家參展企業，將其展示窗口從有限的線下展期，延伸至無限的數字化空間。所有參展企業均可免費入駐博覽會官方線上平台，獲得為期一年的線上專屬展廳。該平台不僅是一個靜態的產品展示廳，更嵌入了智能推薦、供需匹配、即時通訊等工具，實現採購商與參展商的精準高效對接，企業可持續獲得曝光與商機，真正實現「一次參展、全年受益」的核心價值。

本屆博覽會開創性地將直播生態深度融入全流程。展前，通過系列展前直播，提前引流造勢；展中，多路官方直播間帶領場外觀眾「雲逛展」，同時賦能展商開展品牌傳播，實現線下體驗與線上流量的實時轉化；展後，直播內容將沉澱為品牌資產，用於持續傳播與客戶培育。這一系列舉措，徹底打破了傳統展會三天時空的物理局限，構建起一個常態化運營、持續性互動的行業數字樞紐。博覽會旨在通過「線下體驗聚核心、線上平台擴邊界、全域宣傳引流量」的三位一體模式，不僅促成交易，更致力於培育品牌、鏈接夥伴、沉澱數據，為五金產業在數字化時代下的轉型升級，構建一個活力充沛、價值共生的長效生態系統。

2026年是「十五五」規劃的開局之年，面對新形勢新任務，中國五金行業與五金企業如何開好局、起好步將至關重要。第三十九屆中國國際五金博覽會恰逢在此關鍵節點舉辦，既是對行業發展成果的集中展示，更是推動行業高質量發展的重要契機，這不僅是一場五金行業一年一度的大聚會，更是觀察中國製造業韌性、活力與創新方向的窗口。站在新的發展起點上，博覽會將繼續扮演好橋樑與引擎的角色，凝聚全球產業智慧，共享市場機遇，助力 「中國製造」向「中國智造」、「中國創造」跨越。誠邀全球五金行業同仁齊聚展會，共尋合作機遇、共探發展路徑、共築產業未來，攜手開創五金行業高質量發展的新局面！