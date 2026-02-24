真肥或假瘦都會好傷身 全城投入反「胖」健康基地 一齊智退肥胖威脅

香港2026年2月24日 /美通社/ -- 有「美食之都」之稱的香港，既有貼地的小食如魚蛋、雞蛋仔，也有三星米芝蓮高級中菜及法國餐，但在飲食模式、節奏急促、高壓生活，甚至基因影響下，維持健康的體重是場不易的持久戰。脂肪過度囤積體內成為健康隱患，即使身形看似瘦削亦可能跌入肥胖陷阱之中。今時今日，肥胖已經不只是外觀的大敵，因為世界衛生組織已將肥胖視為威脅健康的慢性疾病，故此減重反「胖」不再是為了愛美貪靚，而是保住健康的重要策略。

為推動市民深入了解肥胖帶來的健康威脅，以實踐肥胖管理領導者及先軀為使命的諾和諾德香港，支持「反『胖』健康基地」活動，讓大家可以即場測量自己是真肥還是假瘦，並透過新奇有趣的虛擬遊戲及展品，認識肥胖的傷害及併發症。活動更特意邀請陪伴港人成長的插畫品牌「Maggiemarket（馬仔市集）」繪製專屬插畫，無論是互動遊戲、打卡位、4格自拍機及展區，你將會見到馬仔充滿玩味的身影。 反「胖」健康基地詳細資料 基地位置： 尖沙咀 K11 Art Mall購物藝術館 (河內道18號) 地下(G/F)中庭

開放時間： 2026年2月24日（二）至3月4日（三）每日12pm-8pm 活動內容： Maggiemarket（馬仔市集）打卡位

BMI 腰圍量度專區

互動遊戲、豐富禮品及即影即有自拍機等等

獲贈反「胖」自拍人生四格相體驗＊

獲贈反「胖」金句鎖匙扣等精美禮品＊

* 禮品數量有限 先到先得 送完即止 肥胖在香港有幾常見？ 肥胖問題在香港以至全球都十分普遍。根據衞生署的普查，本港15歲或以上人口超過一半都屬於過重及肥胖，其中25至34歲的超重及肥胖比率約為44%，踏入中年及過後更達超過61%[1]。在香港，成人體重指數(BMI )介乎23至25以下便屬於超重，超過25即屬肥胖[2]。

然而，即使體重指數在正常範圍，腰圍超標亦可以反映中央肥胖的存在，亞洲男性腰圍等於或超過90公分（35.4吋），女士腰圍等於或超過80公分（31.5吋） ，便可能有肥胖問題[4] & [6]。 世衞的數據顯示，全球超過25億成人有超重及肥胖，並影響近4億5至19歲兒童及青少年[3]。 為何肥胖是疾病？ 不少人以為肥胖只是體形外觀問題，但肥胖有可能是百病之源。因為愈來愈多證據顯示，肥胖患者有較高機會患上多種疾病，包括高血壓、關節炎、脂肪肝、糖尿病、血脂異常、慢性腎病、睡眠窒息症及代謝綜合症，甚至與多種癌症亦有關[4] & [5]。在 2021年，全球便有370萬人死於與BMI過高[3]。

其實，肥胖也會為患者帶來心理壓力，引起呼吸不暢順、運動困難、腰背痛、睡眠障礙、感到疲憊、生產力下降、抑鬱及焦慮等等表現[5]，隨時可使人無法正常生活和工作，甚至不能陪伴身邊摯愛、影響社交。 控制體重是維持健康的重中之重？ 體重超標是由於熱量攝取及消耗失衡，即日常飲食攝取的熱量遠高於身體活動消耗，而造成這情況通常受多種因素影響，包括遺傳、後天環境、心理及社會等等[3]。 正因為肥胖是多因素引起，有時單靠節食和運動未必可以擺脫肥胖纏繞，有需要時可以找醫生尋求專業協助，透過有效及針對性的治療達到減重保健康的效果。世衞亦發表指引，將安全及有效的藥物療程納入為管控肥胖的其中一個選項[3]。

加入為全民而設的反「胖」健康基地！ 諾和諾德香港支持設立的「反『胖』健康基地」，目的是讓大家更了解肥胖的真面目，推動你我採取行動全力反「胖」！ 「反『胖』健康基地」劃分不同區域，提供多種的活動和資訊： BMI腰圍量度專區

即使外觀看似不胖，實際結果可能會嚇你一跳！想知道自己是真肥還是假瘦？在BMI腰圍特區，由專人為你量度身高、體重、脂肪比率及腰圍，計一計就知道自己是胖還是瘦，有無過多脂肪造成中央肥胖。 踩走卡路里、反「胖」健康守衛戰互動遊戲

肥胖與很多疾病都有密切關係，在互動專區，你可以透過虛擬遊戲，打打百病之源這隻大怪獸，認識各種與肥胖有關的疾病。 猜猜誰有肥胖？展區

展示不同個案的心聲，猜猜哪一個是真肥，哪一個是假瘦，幫助你更明白外觀未必能反映身體真實的肥胖狀態。 巨型扭蛋機

你可能以為肥胖只是外觀問題，實際上肥胖可以威脅健康。肥胖教區的大電視會循環播放肥胖對身心可能帶來的影響，幫助你學識遠離肥胖。即場更可扭蛋贏走反「胖」金句鎖匙扣等精美禮品。 Maggiemarket（馬仔市集）打卡位

即場可免費影一次反「胖」人生四格照片。數量有限，先到先得。 反「胖」健康基地已經準備就緒，歡迎大家準時加入，了解肥胖的影響，知己知彼，幫助你正視體重過高的破壞，及早智退肥胖！ 參考資料： [1] Department of Health. Report of Population Health Survey 2020-22 (Part II). [2] CHP. Obesity. https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/8802.html [3] WHO. Obesity and overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [4] WHO Western Pacific Region. The Asia-Pacific perspective: Redefining obesity and its treatment. https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/53228dc6-9520-421b-b5a2-f826967090cb/content [5] NHS. Obesity. https://www.nhs.uk/conditions/obesity/ [6] The IDF consensus worldwide de­finition of the Metabolic Syndrome. https://idf.org/media/uploads/2023/05/attachments-30.pdf View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302695492.html SOURCE 諾和諾德