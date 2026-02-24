三靶點激動劑UBT251中國II期臨床研究：24周平均減重高達19.7%

UBT251 是一款 GLP-1/GIP /GCG三靶點受體激動劑（三激動劑），由聯邦生物與諾和諾德聯合開發

在一項針對中國超重或肥胖患者的安慰劑對照 II 期臨床研究中，用藥 24 周後受試者平均體重降幅高達 19.7%，具有統計學意義

UBT251 的安全性和耐受性良好，與基於腸促胰素的療法一致

中國廣東和丹麥巴格斯韋德 - 2026年2月24日 - 聯邦制藥國際控股有限公司（「聯邦制藥」）與Novo Nordisk A/S（「諾和諾德」）今日宣佈GLP-1/GIP/GCG三靶點受體激動劑（三激動劑）UBT251中國II期臨床研究的主要結果。UBT251 由聯邦制藥之全資附屬公司——聯邦生物科技（珠海橫琴）有限公司（「聯邦生物」）與諾和諾德根據 2025 年 3 月簽署許可協議共同開發。聯邦生物負責中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的開發，諾和諾德負責除上述外全球範圍內的開發。本次臨床研究由聯邦生物開展，旨在研究中國超重或肥胖患者每週一次注射2 mg、4 mg和6 mg劑量的UBT251與安慰劑對照的安全性和有效性。患者基線平均體重為92.2 kg，治療24周後，UBT251治療組的平均體重降幅最高達19.7%（-17.5 kg），而安慰劑組僅為2.0%（-1.6 kg）此外，與安慰劑組相比，UBT251 所有劑量組在關鍵次要終點方面均顯示出統計學顯著改善，包括腰圍、血糖、血壓和血脂。本次研究中，UBT251 顯示出良好的安全性和耐受性。最常見的不良事件為胃腸道反應，絕大多數為輕度至中度，且隨時間推移而減輕，這與基於腸促胰素的療法一致。「UBT251中國II期臨床研究的成功，是聯邦制藥創新發展的又一重要里程碑。」聯邦制藥主席蔡海山先生表示，「我們將持續聚焦內分泌和代謝性疾病等慢性疾病治療領域，加速推進UBT251的後續開發，早日為全球患者提供更多優質治療選擇。」「中國臨床研究取得的結果令我們倍感鼓舞，展現了UBT251的潛力及其差異化的臨床特徵、安全性和耐受性特徵，」諾和諾德執行副總裁、首席科學官兼研發負責人Martin Holst Lange表示，「我們期待明年公佈諾和諾德開展的UBT251全球研究數據。」諾和諾德近期啟動了一項全球性Ib/IIa 期臨床研究，旨在研究不同劑量 UBT251 在約 330 名超重或肥胖患者中長達 28 周的安全性、耐受性、藥代動力學和藥效學。該研究的主要數據預計將於 2027 年公佈。諾和諾德還計劃於 2026 年下半年啟動一項針對 2 型糖尿病患者的UBT251的 II期臨床研究。聯邦生物將於今年晚些時候在醫學大會期間公佈其中國II期臨床研究的詳細數據。基於該研究結果，聯邦制藥計劃啟動一項針對中國超重或肥胖患者的III期臨床研究。這項隨機、雙盲、安慰劑對照研究共納入205名中國肥胖（BMI≥28.0 kg/m²）或超重（24.0 kg/m²≤BMI<28.0 kg/m²）且至少合併一種體重相關疾病的患者。患者基線平均體重為92.2 kg，基線平均BMI為33.1 kg/m²。患者被隨機分配接受每週一次皮下注射 2 mg、4 mg、6 mg劑量的UBT251或安慰劑，療程為 24 周。該研究的主要終點是治療 24 周後體重較基線的百分比變化。UBT251是一種長效合成肽類GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）、GIP（葡萄糖依賴性促胰島素多肽）和GCG（胰高血糖素）三靶點受體激動劑。2025年3月，聯邦生物與諾和諾德就UBT251達成獨家許可協議。根據該協議，諾和諾德獲得UBT251在全球範圍內（除中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區）的獨家開發、生產和商業化權利。聯邦生物保留UBT251在中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的相關權利。______________________________