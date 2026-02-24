ThinkPalm 與南洋理工學院 (NYP) 合作推動新加坡工業物聯網創新及可持續發展

歡迎蒞臨 MWC 5 號展館 5A83 展位 3 號攤位 新加坡2026年2月24日 /美通社/ -- 專注於工業物聯網 (IIoT) 及數碼可持續發展的技術解決方案供應商 ThinkPalm Technologies 今日宣佈，與新加坡頂尖高等學府 南洋理工學院 (Nanyang Polytechnic, NYP) 展開策略合作。 是次合作旨在推動以工業物聯網為主導的可持續發展項目、深化產學合作，並提供能產生實際影響的實踐學習機會。 創新與可持續發展的策略合作夥伴關係 雙方透過簽訂諒解備忘錄 (MOU) 確立合作關係，目標是結合南洋理工學院 (NYP) 的教育生態系統與 ThinkPalm 的工業物聯網專長，將南洋理工學院 (NYP) 塑造成為亞太區內工業物聯網可持續發展方案的典範校園。

ThinkPalm 的工業物聯網平台 NetvirE 將作為核心技術基石，協助落實實際的可持續發展用例，並支援方案的規模化採用。 透過綠色數據中心推動工業物聯網應用 在合作首階段，ThinkPalm 將於南洋理工學院 (NYP) 的綠色數據中心部署其工業物聯網系統，建立可量化的節能增效模型，實際展示工業物聯網技術在完善能源使用、提升營運效率及減少碳足跡方面的強大能力。 綠色數據中心將成為業界應用的參考平台，為中小企 (SME)、初創公司及企業機構帶來學習機會。 在後續階段，工業物聯網系統的部署範圍將有機會擴大到南洋理工學院 (NYP) 的工程學院，涵蓋教室及專門實驗室，例如物聯網和可持續發展實驗室。

人才發展與合作共創計劃 人才發展是此次合作的關鍵支柱。 計劃中的措施包括提供實習和體驗式學習項目，讓學生親身接觸工業物聯網技術。 此等計劃亦會促進跨境及虛擬合作，並由 ThinkPalm 的工程專家提供專業指導。 此外，ThinkPalm 與南洋理工學院 (NYP) 亦會探討與政府及業界合作，讓學生參與真實的應用項目，從實踐中砥礪所學。 是次合作也鞏固 ThinkPalm 作為可靠工業物聯網合作夥伴的地位，同時提升南洋理工學院 (NYP) 在應用教育方面的領導優勢。 關於 ThinkPalm ThinkPalm 是領先的產品工程與軟件開發公司，核心業務聚焦於工業物聯網、數碼轉型和以可持續發展為本的創新方案。 憑著 15 年的行業經驗，ThinkPalm 致力協助全球客戶運用創新方案，駕馭數碼轉型。

關於南洋理工學院 (Nanyang Polytechnic, NYP) 南洋理工學院 (NYP) 成立於 1992 年，是新加坡頂尖的理工學院，開辦全日制文憑課程及多種持續進修課程，為學生提供優質的教育與培訓，致力作育英才。 南洋理工學院 (NYP) 一直致力推動創新、可持續發展及實踐學習，旨在培育能應付未來挑戰的人才，並推動業界發展。 聯絡我們

[email protected]

0484 410 4100 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/thinkpalm--nyp--302695629.html SOURCE ThinkPalm Technologies Pvt Ltd