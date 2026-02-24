熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-24 21:00
更新：2026-Feb-24 21:00
PR Newswire

Tonn Investments, LLC 宣佈美國破產法院出售 Joseph Evan Shapiro 的資產，以及美國地區法院對 Joseph Shapiro 作出超過 14,000,000 美元的判決

鳳凰城2026年2月24日 /美通社/ -- 亞利桑那州破產法院於 2024 年 10 月 31 日作出裁決，准許第七章受託人將 Joseph Evan Shapiro 的部分資產售予 Tonn Investments LLC。根據買賣契約紀錄，Shapiro 先生名下多項資產的全部業權及擁有權，已正式轉移至 Tonn Investments, LLC。該等資產包括：Arcturus Holding, Inc.；Bytedragon Holding Co.；Frontier Global Technologies Holding(s) Inc.；QXGFF Holding(s) Inc.；Knight Transportation Technologies Inc.；Oriental Digital Asset(s) Holdings, LLC；Proxima Centauri Holding Inc.；Oncam Holding(s) Inc.；Shapiro LLC；FutureFone, LLC；2GTHR, LLC；以及截至 2023 年 5 月 15 日為止 Joseph Shapiro 持有權益的任何其他實體。

2026 年 1 月 27 日，美國亞利桑那州地區法院在法官 G. Murray Snow 的主審下，頒令法院書記官登記判決。判決結果為 Scott L. Tonn 勝訴，可獲得 3,278,246.16 美元，以及判決後每日 772.44 美元的按日利息；另外 Tonn Investments, LLC 亦判勝訴，可獲得 10,803,082.18 美元，以及判決後每日 4,316.23 美元的按日利息。

Tonn Investments, LLC 現正著手執行對 Joseph Evan Shapiro 的判決，並希望獲取有關上文所述 Joseph Evan Shapiro（又名 Joe Shapiro）資產的資料。  Tonn Investments 希望能夠分享因將上述資產變現和/或收回相關資金而產生的任何利益。 Tonn Investments seeks to share benefits of any monetization and/or collection of funds related to the aforementioned.

如欲查詢 Joseph Evan Shapiro 資產或 Tonn Investments, LLC 勝訴判決，請直接聯絡 [email protected]

聯絡方式：法務部
TONN INVESTMENTS, LLC
電郵：[email protected]

SOURCE Tonn Investments, LLC

