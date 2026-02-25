AI重塑市場規則 信任成為品牌競爭核心資產

第28屆信譽品牌大調查完成 臺灣信譽品牌協會將於五月頒獎

台北2026年2月25日 /美通社/ -- 生成式 AI 讓一篇文章、一段影片，甚至一則推薦評論，都能在幾分鐘內被大量產出。內容變多了，但辨識真實與可信的難度卻同步提高。當資訊愈來愈容易被製造，消費者對「是否值得相信」的判斷成本反而上升。在這樣的環境下，「信任」重新成為品牌競爭的核心資產。

制度承接 信任機制不中斷

1999 年起推動之信譽品牌大調查，原由《讀者文摘》主辦，採「開放式填答」設計，不提供品牌選項、不設引導提示，由消費者在無提示情況下主動寫下最信任品牌，長期一致的方法論與第三方獨立執行原則，使該制度累積近三十年公信力與可比較資料基礎。2026 年起由前《讀者文摘》臺灣團隊成立之臺灣信譽品牌協會主辦，並持續由國際第三方調查公司 Catalyst Research 獨立執行，延續二十八年一致調查方法。