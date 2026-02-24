走進香港學堂國際學校：3月28日將迎來開放日活動

熱門搜尋:
出版：2026-Feb-24 23:00
更新：2026-Feb-24 23:00
香港2026年2月24日 /美通社/ -- 香港學堂國際學校(HKA)誠摯邀請有意向的家庭參加將3月28日（星期六）舉行的開放日(Exploration Day)活動。本次沉浸式體驗活動將為家長和學生提供一次難得的機會，親臨香港學堂位於西貢的獲獎校園，深入感受學校充滿活力的學習社區。

學校坐落於西貢核心地段——該區域以優越的家庭生活環境而聞名。HKA憑藉覆蓋3至18歲的完整IB課程體系以及對『有意識的多元文化(Intentional Diversity)』的堅定承諾，在香港國際學校領域中獨樹一幟。學校彙聚了來自35個以上國家和地區的學生，校園內不存在單一主導文化，學生每天都沉浸在真正的全球文化交流之中。

香港學堂校長Kasson Bratton表示：『香港學堂有許多與眾不同之處——包括國際課程與權威認證的結合、全球合作與本地連接、非牟利辦學性質、優美的校園環境以及屢獲殊榮的可持續校園設施。但真正讓HKA與眾不同的是我們始終如一的教育承諾：讓每一位學生都能在這裏感受到挑戰、激勵、支持與歸屬感。』

開放日活動亮點包括：

——包容與卓越並重：深入瞭解HKA如何通過嚴謹而全面的課程體系，幫助每一位學生充分發揮潛能。
——學生身心健康優先：瞭解學校將學生身心健康融入整體教育模式，並如何促進學術表現與長期發展。
——可持續校園環境：參觀獲得BEAM+認證的校園，瞭解可持續理念如何融入課程與日常運營。
——西貢生活方式：親身體驗充滿活力、適合家庭生活的社區環境，感受HKA所宣導的平衡而充實的生活方式。

HKA實行全年招生政策及以家庭為本的靈活入學機制，因此始終是在任何學年階段遷居香港的家庭之首選學校。

活動詳情

日期：2026年3月28日（星期六）
地點：新界西貢惠民路33號

報名網址：https://hkacademy.edu.hk/events/hka-exploration-day/?utm_campaign=pr-newswire

關於香港學堂國際學校

香港學堂國際學校是一所頂尖的非牟利IB國際學校，成立於2000年，並於今年迎來25周年校慶。學校在提供高質量、以學生為中心的教育方面建立了卓越聲譽，學生來自35個以上國家和地區，在多元文化環境中學習、成長並充分發揮潛能。HKA在風景優美、適合家庭生活的西貢設有屢獲殊榮的校園，由經驗豐富的教師團隊為2至18歲學生提供一貫制教育。作為獲得三大IB專案全面認證的學校，HKA提供IB PYP、MYP及IB文憑課程。此外，所有學生畢業時還將獲得HKA文憑與全球公民文憑，並成功升讀世界各地具競爭力的大學，開啟卓越職業生涯。

SOURCE 香港學堂

