年後別急著瘦！營養師揭「黃金兩週」關鍵，從作息、活動到營養全面調整

賀寶芙推出隨身營養蛋白補給，協助現代人建立正確體態管理意識 台北2026年2月25日 /美通社/ -- 隨著健康意識提升，體態管理已不僅關乎外型，更牽動身體平衡與生活品質。年後不少人回到工作崗位才發現體態「悄悄走樣」，出現體重上升、身體浮腫與精神疲憊等狀況。賀寶芙特約營養師徐慈家指出，年後體態管理的關鍵不在於急著節食，而是把握黃金調整期，透過恢復活動量、調整作息與優化飲食結構，逐步讓身體回到穩定節奏，其中「蛋白質補充」更是建立正確體態管理意識的重要營養關鍵。

在飲食策略上，蛋白質補充是年後調整的關鍵營養。徐慈家表示，適量且分散於三餐攝取的蛋白質，有助於強化飽足感、並維持肌肉量。使身體在調整熱量攝取時不至於降低代謝效率。她建議，可依體重適度補充綜合來源的蛋白質，動物性蛋白質能幫助人體恢復，而植物性來源則更好吸收消化。同時在飲食中適量搭配富含膳食纖維及鉀的蔬果，更能有助於維持體內平衡並減少年節後常見的水腫與疲憊感。 此外，年後體態管理不必仰賴高強度運動，從日常步行、伸展或簡單活動開始，就能逐步提升能量消耗。當活動量增加時，飲食中適度補充蛋白質，能幫助恢復與維持肌肉組織，使身體的消耗機制真正運轉。營養師也指出，蛋白質若能搭配適量碳水化合物攝取，可幫助胺基酸更有效進入肌肉組織，提升補充效率，使營養不會白白浪費。

便利補給，讓健康更容易持續

針對現代人忙碌、飲食難以穩定的情況，具備完整營養結構的補給方式，能協助建立更可持續的管理節奏。賀寶芙明星產品「營養蛋白混合飲料」即以植物性蛋白為基礎，並含有多元維生素與礦物質，可同時補充蛋白質與能量基礎。近期推出的隨身包系列，每包含 9 公克植物性蛋白質，採即沖即飲設計，可搭配牛奶、豆漿或水果製作成奶昔，讓日常補給更便利，也更容易融入年後調整期的生活節奏。 徐慈家最後提醒，年後體態管理不需追求短期劇烈變化，而是透過逐步調整飲食、活動與作息，讓身體回到穩定運作的狀態。從黃金兩週開始建立節奏，並持續維持均衡營養與適度活動，才是長期維持健康體態的關鍵。

