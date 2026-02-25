【樂壇新勢力】「樂人起勢 」年度企劃啟動！集結 59 個表演單位 打造全年無休 Live House Showcase免費睇

香港 - 2026年2月25日 - 你聽過的好歌，不應只留在Band房；有潛力的年輕人，值得一個發光發亮的舞台。由香港青少年服務處主辦，民政及青年事務局及青年發展委員會撥款資助「民青局青年正向思維活動資助計劃」下的「Music Bay青年正向思維計劃」宣佈旗下核心地區活動 「樂人起勢」 將於農曆新年後強勢展開。計劃由 2026 年 2 月起，連續 12 個月舉行馬拉松式免費音樂 Showcase，集結59組本地音樂單位 ，誓要打破「香港玩音樂無出路」的悶局，為社區注入最強音樂能量。



打破「Band房主角」宿命 打造全方位造星階梯

很多年輕音樂人面臨「夾Band夾得辛苦，永遠只有幾個人聽」或「MV View數低迷」的困境。有見及此，「樂人起勢」不僅是一個表演平台，更是一條完整的「樂人成長之路」。



本計劃並非一次性的比賽，而是一個長達一年半的深度實踐計劃 。入選的音樂單位均經過嚴格甄選 ，並獲安排參與 12 堂由星級導師執教的專業工作坊（涵蓋製作至營銷），全面「技能升級」。此外，他們更有機會參與未來的 30 場中學巡演、內地交流團（直擊大灣區音樂龍頭企業），以及壓軸的大型戶外音樂節。公眾在「樂人起勢」看到的，正是這群經過專業特訓、蓄勢待發的實力新星。



全年12場主題Showcase 由City Pop到迷幻搖滾

「樂人起勢Show case」將於每月最後一個星期六舉行 ，地點設於馬鞍山香港青少年服務處賽馬會恆安綜合青少年服務中心 4 樓 。節目編排極具心思，每月設有不同音樂主題，展現香港樂壇的多元面貌：



風格百花齊放 ： 陣容涵蓋 3 月的 Hip-hop/Rap（BG.Lock, 憬日希等）、9 月的 熱血搖滾 Rock（Spirit, Mango Jam等）、10 月的 前衛迷幻 Psychedelic（HiBye, Back to Square Root等） 以及各類 Band Sound 與 Singer-songwriter 原創作品。



2月「頭炮」揭幕戰 ： 首場演出將於 2 月 28 日（週六） 晚上 7 時率先爆發。由 Parkway pop、深夜狂躁症、Kamistry 及 BPM Collective 四組風格迥異的樂隊打頭陣 ，以充滿活力的 Pop Rock 與樂隊力量，為全年的音樂旅程揭開序幕。 「樂人起勢」全年節目巡禮：由狂熱搖滾到迷幻詩意

「樂人起勢」 精心策劃了為期一年的音樂旅程，從 2026 年 2 月至 2027 年 1 月，每月最後一個週六，帶領觀眾探索香港原創音樂的無限光譜：

【第一季：起勢爆發】

以強勁的樂隊聲浪與極具態度的說唱揭開序幕，象徵年青人的吶喊與活力。

2月： 由 Parkway pop、深夜狂躁症 等樂隊打頭陣，以充滿感染力的 Pop Rock 為計劃鳴槍 。

3月： 轉畫風。BG.Lock、憬日希、TripleWood三木 等 Rapper 接力，展示字字珠璣的說唱力量 。

4月 ： The Grandparty、Mnemozyne 等樂隊回歸，延續搖滾熱情 。

【第二季：原音與共鳴】

在初夏轉入更細膩的個人情感表達，從 Solo 到清新樂隊，著重旋律與歌詞的穿透力。

5月： 聚光燈落在主音身上。梁煒謙、Zac、許明峰 等歌手將帶來深情的獨唱演出 。

6月：遇飛塵、RowdyRoadie、MIS 等樂隊帶來獨特的獨立音樂氛圍 。

7月： 閣夜 Midnight Pavilion、月光族 等樂隊以音樂營造夏日晚上的浪漫與躁動 。 【第三季：風格深潛】



8月： 回歸純粹。盧信行、凌子翊 等唱作人將以「自彈自唱」形式，展現音樂最原始的感動 。

9月： 熱血回歸。Spirit、Mango Jam、紅鼻毛 REDBEIMOES 帶來硬朗的搖滾之夜 。

10月： 全年最迷幻的一夜。HiBye、Lazy Tacos、Omnimori 將帶來前衛與迷幻風格 (Psychedelic) 的聽覺實驗 。 進入秋季，音樂風格更趨向內省與藝術性，探索更深層次的音樂類型。 【第四季：冬日終章 (Winter Finale)】



11月： Pagedown、開源道 等樂隊展示成熟的編排與功力 。

12月： Sophia、李澤鋒、紅雨 等多位歌手以歌聲溫暖冬夜 。

2027年1月： 壓軸最終章。由 Last of wee hours、OiChing 葉藹程 及 Undefined 聯手，打破風格界限，為整個「樂人起勢」年度企劃畫上完美句號 。 在年末總結全年的成長，以多元風格匯聚，迎接新一年的曙光。 免費入場 見證樂壇未來 主辦單位誠邀傳媒朋友及廣大市民親臨現場。這不單是免費聽歌的機會，更是支持本地青年文化、見證下一隊星級樂隊誕生的時刻。公眾可於網上連結登記入場。 活動詳情： 活動名稱： Music Bay青年正向思維計劃——「樂人起勢」 青年樂隊/音樂人 Showcase

日期： 2026年2月 至 2027年1月（每月最後一個星期六）

首場日期： 2026年2月28日（星期六）

時間： 晚上 7:00pm - 10:00pm

地點： 香港青少年服務處 賽馬會恆安綜合青少年服務中心 4樓

參與方式：網上連結登記入場 https://forms.office.com/r/uKNbSnrLxm

*備註：確實演出日期及時間或受實際情況影響而有所變動，請密切留意官方社交媒體平台之最新公布。


