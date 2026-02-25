熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 10:00
更新：2026-Feb-25 10:00
Media OutReach Newswire

春季親子遊首選！日本樂高樂園Ⓡ春季慶典 3 月 13 日起隆重登場

4.3 米高巨型樂高Ⓡ櫻花樹、5 大互動體驗 全方位玩樂盛宴

香港 - 2026 年 2 月 25 日 - 近年深受旅客歡迎的名古屋知名親子樂園「日本樂高樂園Ⓡ」將於 2026 年 3 月 13 日至 5 月 10 日期間，推出春季限定活動「春季祝賀慶典」。


主視覺圖(橫式)

在日本，春天象徵嶄新的開始，亦是小朋友入學與畢業的重要季節。為慶祝孩子的成長，日本樂高樂園Ⓡ以「恭喜！」祝福為主題，利用櫻花與繽紛花卉打造充滿春日氣息的園區佈置及限定打卡點，邀請海內外大小朋友們到訪留下美好回 憶。園區同步推出多項春季限定互動體驗，讓小朋友在樂高Ⓡ積木的遊玩中完成各式挑戰，收穫滿滿的成就感。

此外，緊鄰日本樂高樂園Ⓡ的「名古屋 SEA LIFE 水族館」亦推薦一併造訪。以

「陪伴孩子的成長」為理念，館內多達 150 種海洋生物，並設有多種互動型設施與活動，能深入探索奇幻的海底世界，讓整趟旅程更加豐富。


「2026 春季祝賀慶典」活動亮點：

◼️ 4.3 米高巨型樂高櫻花樹！88萬粒積木打造必拍入園打卡點

走進園區入口，最矚目的莫過於由 88 萬粒樂高Ⓡ積木拼砌而成，高達 4.3 米的巨型「樂高Ⓡ櫻花樹」。櫻花樹下也設置全新拍照景點，遊客可與日本樂高樂園Ⓡ原創代表角色 Buddy 與 Rebecca 一起合照，留下難忘的親子回憶！

◼️5 項限定互動體驗：遙控車競賽、巨大樂高積木池、動物造型迷你人偶交換

本次春季活動推出 5 項互動體驗，讓大小朋友能邊玩邊留下回憶。包含去年廣受好評的「樂高Ⓡ科技系列 飛馳遙控車」，可透過平板電腦操控車輛在賽道上競 速。此外，裝滿繽紛積木的「巨大樂高Ⓡ積木池」，讓孩子發揮創意，自由組合

積木。而現場展出的「樂高Ⓡ世界遺產模型」以樂高Ⓡ積木重現法國艾菲爾鐵塔、義大利比薩主教座堂廣場、埃及金字塔等 6 處世界遺產，充分展現樂高Ⓡ的無限可能性。另有春季限定的「迷你人偶交換」，只要攜帶欲交換的樂高Ⓡ迷你人

偶，便能跟工作人員交換到每日數量限定的可愛動物造型配件。總共推出 3 款限定配件，會抽到哪一款全靠緣分，當天揭曉最有驚喜感！另外，提供三種難度的

「滑動拼圖」適合親子共同動動腦，在遊戲中培養觀察力與邏輯思考能力。

◼️瞬間變成巨人！樂高袖珍世界趣味打卡點

日本樂高樂園Ⓡ超人氣園區「迷你樂園」(Miniland)使用了約 1,000 萬粒樂高Ⓡ積木還原了多個日本觀光名勝。今年除原有的東京澀谷場景外，新增了「東京台 場」全新拍攝場景，讓親子留下更具話題性的春日紀念照。遊客可以進入迷你世界中拍攝「彷彿變成巨人」的趣味照片。

Media OutReach Newswire
Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

