yuu驚喜又到 「7仔yuu印花獎賞」全新一期登場

多達16款大獎賞任你儲 一買即儲 儲夠即賞 幫你輕鬆慳到盡

付款前出示yuu ID或拍一拍已綁定的enJoy 卡/八達通，無需開yuu應用程式，一拍就可以自動儲yuu「7仔yuu印花獎賞」兼賺yuu積分。 打開yuu app，點選主頁中的「印花」圖示，隨時查看儲印花進度。 儲齊印花後，查看「可兌換的yuu印花獎賞」，揀好獎賞後點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！

香港 - 2026年2月25日 - 各位精明嘅7仔yuu會員注意啦！繼續幫大家賺盡著數，慳到盡！農曆新年洗多咗? 唔洗怕！今期7仔yuu印花獎賞為大家帶來多款著數獎賞，16款超著數優惠涵蓋全日所需，無論係醒神早餐、輕鬆午餐、下午Chill Time、定All Day讀物都應有盡有，全日都可以輕鬆儲到7仔yuu印花，梗有一款適合你！一買即儲，儲夠即送多1件或享，立即分享給家人和朋友到７仔掃貨啦！壹品豆漿500毫升 買5送1悅鮮活鮮牛奶450毫升 買5送1水動樂電解質飲品 / 紅茶花伝™ / 美粒果 420-500毫升 買5送1DREYER'S雪糕杯 買8送1任何7-SELECT 常温烘焙產品/糯米糍 買7送1指定7CAFÉ即磨咖啡（熱/ 凍）#買6送1指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升^買5送1任何牛奶飲品946毫升/950毫升 買5送1任何維記乳酪飲品220克/ 乳酪120克 買5送1嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送17-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰 買8送1買7-SELECT產品（不包括常温烘焙產品/糯米糍/$10/特上/極上飯糰）每滿$20可獲印花 1 個，滿 7個印花送1件買任何 4 罐裝啤酒每滿$30可獲印花 1 個，滿 5 個印花送$15*任何7PREMIUM 食品／飲品 買7送1任何Meadows果仁35-40克 買4送1東方日報／星島日報／明報 買12送1立即成為yuu會員，一買即儲，儲夠即賞，盡享不同購物優惠。打開 yuu app 即睇全部16款獎賞：yuu印花派發日期由2026年2月25日至2026年4月21日止;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2026年2月25日早上7時起至2026年4月28日止。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品/服務,不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限,部分貨品只限於指定店鋪提供,售/換/送完即止。價格於香港店鋪以港幣為單位,而於澳門店鋪則以澳門幣為單位。若購物後退款,7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店鋪。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱yuu應用程式。▾以單一發票計算。*$15電子優惠券獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。#yuu印花派發及獎賞不適用於7CAFE聯乘系列產品。^yuu印花派發及獎賞不適用於常溫牛奶飲品。