商業動向
出版：2026-Feb-25 10:10
更新：2026-Feb-25 10:10
PR Newswire

體驗梅酒、梅子糖漿製作的店舖「CHOYA UME STUDIO」京都店將於 3 月期間限定舉辦「櫻花祭」活動

日本京都2026年2月25日 /美通社/ -- 由梅酒品牌 CHOYA 所營運的梅酒、梅子糖漿手作體驗店 CHOYA UME STUDIO，將於京都市中心的三条店於 3 月 20 日（五）至 3 月 31 日（二） 期間，舉辦 「CHOYA Sakura Festival（CHOYA 櫻花祭）」。本活動旨在讓配合櫻花花季到訪京都的顧客，以象徵日本春天的花朵「櫻花（Sakura）」與「梅（Ume）」為主題，帶來充滿京都風情、能深刻感受春日氣息的期間限定特別體驗。

CHOYA UME STUDIO Info_Video

CHOYA Sakura FestivalCHOYA 櫻花祭） 概要 

  1. 販售期間限定飲品「SAKURA HANAMI UME SODA（櫻花見梅子氣泡飲）」
    以櫻花香氣與梅子的酸味完美調和而成的春季意象無酒精飲品。為您帶來如同置身盛開櫻花樹下般柔和、愉悅的時光。

  2. 展示京都傳統的櫻花花藝
    店鋪入口將以真實櫻花妝點，呈現春日限定的特別布置。我們打造了一個既能感受京都特有的端莊之美、又讓人忍不住想拍照留念的華麗拍照景點，為來訪的旅客帶來視覺與季節感兼具的春日享受。

  3. 可抽中與「梅（Ume）」相關商品的抽獎活動
    凡預約參加梅體驗（梅酒或梅子糖漿手作體驗）的客人，皆可參加充滿春日氣息的抽獎活動。
    獎品包含日本限定的 CHOYA 商品等多樣好禮，讓您在體驗之外，也能享受一份小小的春季幸運。
什麼是 CHOYA 的梅子手作體驗（Ume Experience

  • 為了向世界傳遞日本的「梅（Ume）」文化而開展的體驗型活動。
  • 透過品嚐多種梅子與砂糖，從多達 100 種組合中調配出專屬於自己的梅酒或梅子糖漿。
  • 以英文講解並提供多語言手冊，詳細介紹「梅（Ume）」的歷史及其與日本文化的連結。
  • 自 2025 年 6 月開幕至今，已有超過 30 個國家的旅客參加（截至 2026 年 1 月）。
  • 親手製作的梅酒或梅子糖漿在旅客回國後剛好進入適飲期，適合作為伴手禮帶回家享用。

店舖資訊 

  • 店名： CHOYA UME STUDIO - Kyoto Sanjo
  • 地址： 京都市中京區三條通河原町東入中島町87號
  • 營業時間： 10:00〜19:00全年無休（僅年底年初休業）
位於京都市中心，距離知名觀光景點「伏見稻荷大社」「祇園」「錦市場」約 10 分鐘路程，交通便利。

梅子手作體驗・預約資訊 

Official Links & Resources

Learn more

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/choya-ume-studio-3--302688617.html

SOURCE CHOYA shops Co., Ltd.

