國際巨星李俊昊亮相香港杜莎夫人蠟像館 親睹螢幕舞台下男神魅力

香港2026年2月25日 /美通社/ -- 默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館欣喜宣布，將以震撼消息開啟2026年——南韓頂級巨星、風靡萬千觀眾的「魅力男神」李俊昊的全新蠟像即將登場！李俊昊憑藉其迷人的才華與獨特氣質，在全球範圍內俘獲眾多粉絲，既是K-pop偶像，亦是備受尊敬的演員。 自以K-pop團體2PM成員身份出道以來，李俊昊已成長為影視歌多棲發展的全能藝人，並以領軍韓流藝術家之姿，建立起龐大的全球粉絲群。近年來，他憑藉情感層次豐富的演出，贏得大眾認可，被譽為同代中最有信譽的演員之一。

李俊昊在tvN劇集《颱風商社》中展現成熟的演技，並透過Netflix原創劇集《現金英雄》擴展國際參與度，與全球觀眾建立深厚連結。此外，他亦宣布與他的個人經紀公司 O3Collective 展開新合作一個以藝術家（One）、原創內容（Original）及管理體系（Orbit）三大支柱為基礎的團隊品牌系統。 是次的蠟像量身過程於南韓進行，過程長達四小時，李俊昊全程投入。他表示：「連最微小的細節都被記錄下來，過程非常有趣。準備蠟像就像開啟一個新企劃，令人既興奮又期待，也讓我想要盡力做到最好。」在香港杜莎夫人蠟像館，量身是關鍵步驟，需精細測量面部輪廓、手形、姿態、表情、膚色等身體細節，以確保蠟像維妙維肖。

默林娛樂集團（Merlin Entertainments）香港區總經理Wade Chang表示：「李俊昊是一位能完美駕馭舞台與螢幕的藝術家，吸引了全球關注。他的蠟像將成為當今韓流文化活力的璀璨象徵。」 我們正熱切期待這座精緻蠟像的揭幕，李俊昊的非凡歷程再次證明熱情與才華的力量。請持續關注香港杜莎夫人蠟像館，共同見證這位標誌性藝術家的風采！