Kennametal 推出「Machinist of the Year」全球評選活動，旨在表彰長期客戶與業界領袖

匹茲堡2026年2月25日 /美通社/ -- 全球金屬切削解決方案領導企業 Kennametal Inc. (NYSE: KMT) 今日宣布推出其 Machinist of the Year（年度機械師）計劃。該項全新年度計劃旨在嘉許長期支持公司的各地機械加工專業客戶，表揚其精湛技術、投入精神及創新能力。 得獎者將於美洲、歐洲、中東及非洲、亞太區以及印度公布。 Kennametal 市場推廣及策略副總裁 Eddie McBarnett 表示：「機械加工專才是製造業的支柱。 Kennametal 的創新一向以這些專業人士的需求為本，我們致力於提供切削速度更快、使用壽命更長，並能幫助工廠實現更高精度與盈利能力的刀具解決方案。」

Machinist of the Year 計劃旨在表揚體現精湛工藝與創新精神的機械加工專才，從而表彰這段長久夥伴關係， 美洲、歐洲、中東及非洲、亞太區以及印度團隊將各評選出一名代表其地區最卓越切削技術的機械師。 產品市場推廣管理副總裁 Scott Etling 表示：「我們在全球範圍尋找 Machinist of the Year 不僅是一項比賽，更是對推動行業前行的合作夥伴關係與專業實力的致敬。」 參加者須於其個人社交媒體平台發佈一段引人入勝的簡短影片，分享其如何使用 Kennametal 產品，以及為何應被選為「Machinist of the Year」。 參賽者必須標註 Kennametal、加入標籤 #KMTMachinist，並於其工作坊持續使用 Kennametal 產品至少一年。 入圍者將由公司各地區的市場推廣團隊進行區域評選，而最終投票將於 Kennametal 的社交媒體平台向公眾開放。

各地區得獎者將獲得以下獎勵： 在 Kennametal 官網、網誌及社交媒體頻道上的專題報導

獲獎禮包，包括專屬標牌及品牌周邊商品

價值 7,500 美元（或等值）的「Machinist of the Year」品牌工具箱及 Kennametal 刀具產品

獲邀於全球貿易展覽（如 IMTS、AMB、JIMTOF、IMTEX/AMTEX，視情況而定）現場主持機械加工示範

自動獲授予 Kennametal 品牌大使稱號 時間表 2026 年 2 月 — 計劃正式啟動

— 計劃正式啟動 2026 年 6 月 — 公布各地區入圍名單，並展開投票

— 公布各地區入圍名單，並展開投票 2026 年 9 月／10 月 — 於貿易展覽及線上平台公布各地區得獎者 有關完整詳情、提交指引及投票資訊，請瀏覽 Kennametal 的 Machinist of the Year 專頁。

關於 Kennametal

作為工業科技領導企業逾 85 年,Kennametal Inc. 透過材料科學、刀具及耐磨解決方案,為客戶提升生產力。 來自航空航天與國防、土方工程、能源、通用工程及交通運輸等行業的客戶,均依賴 Kennametal 協助其實現精準與高效的製造流程。 公司每日約有 8,100 名員工,協助遍佈近 100 個國家的客戶保持競爭優勢。 Kennametal 於 2025 財政年度錄得 20 億美元收入。 詳情請瀏覽 kennametal.com。 追蹤 @Kennametal:Instagram、Facebook、LinkedIn 及 YouTube。