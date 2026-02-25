兩大傳奇再度攜手：Penfolds 奔富 2022 年份 Grange La Chapelle 矚目登場

備受期待的 2022 年份葡萄酒正式亮相 台北2026年2月25日 /美通社/ -- 奔富隆重呈獻 Grange La Chapelle 2022，融合法國 Syrah 與澳洲 Shiraz 兩大葡萄品種的深厚精隨，亦為小教堂 La Chapelle 與奔富 Penfolds 葛蘭許 (Grange) 兩大傳奇葡萄酒攜手合作推出的第二個年份佳釀。Grange La Chapelle 2022 融合澳洲的大膽奔放與法國的細膩優雅，是一款能以流暢的雙重語彙講述同一段引人入勝故事的葡萄酒。為慶祝新年份正式推出，2022年份的 Grange La Chapelle 於 2026 年 2 月 9 日，在法國巴黎國際葡萄酒及烈酒展 (Wine Paris) 期間，與 La Chapelle 團隊一同於 Frey 家族展位舉辦發佈慶祝活動。

繼 2025 年於巴黎造幣廠 (Monnaie de Paris) 舉行全球首發後，此酒款象徵兩大傳奇酒莊大膽合作關係的嶄新演繹。La Chapelle 首席釀酒師暨葡萄園莊主卡羅琳•弗雷 (Caroline Frey) (任職至 2024 年份酒款)，與奔富 Penfolds 葛蘭許首席釀酒師彼得•嘉高 (Peter Gago) 長久以來的友誼促成了這段非凡合作。透過雙方專業經驗的交流與整合，悉心融合不同地理環境、土壤條件與釀酒文化，充分展現該葡萄品種在香氣表現和層次結構上傲人的潛力。 作為此系列的第二次發表，Grange La Chapelle 2022 既非單純的 La Chapelle，亦不只是 Grange，而是兩大傳奇品牌橫跨南北半球，並於兩種釀酒傳統經典交會，Shiraz 所能展現極致表現的盛大禮讚。Grange La Chapelle 2022 延續品牌的探索之旅，巧妙結合法國 Syrah 與澳洲 Shiraz 兩種葡萄品種 —— 兩者雖同源，卻在各自獨特的風土條件中，演繹出截然不同的風格樣貌。在混釀比例上，50% 來自法國 La Chapelle「小教堂」葡萄酒，用心取自艾米達吉地勢陡峭、陽光充沛的山坡；另 50% 則來自南澳 Grange「葛蘭許」葡萄酒一系列精選葡萄莊園，包括巴羅莎谷、麥克拉倫谷和庫那瓦拉的葡萄，而這些葡萄大多取自 19 世紀的珍稀老藤。

2025 年首度發表的 Grange La Chapelle 已是展露鋒芒，而本次推出的第二個年份，更加體現 La Chapelle 與奔富 Penfolds 兩大傳奇酒莊在和諧共融、完美呈現卓越品質與精湛工藝的高度默契。奔富 Penfolds 葛蘭許首席釀酒師彼得•嘉高 (Peter Gago) 表示：「若說 2021 年份首次揭示Grange La Chapelle 的誕生，那麼 2022 年份，則讓 La Chapelle Grange 的精神自然而然地浮現 —— 在彼此交融、相互信任與細膩拿捏之中，展現出令人信服的平衡之美。」 La Chapelle 首席釀酒師暨葡萄園莊主卡羅琳•弗雷 (Caroline Frey) 說道：「Grange La Chapelle 宛如一場橫跨南北半球的對話。在 2021 首發年份所奠定的基礎之上，這款 2022 年份個性更加鮮明，也乘載著專屬於此年份的獨特魅力與神奇魔力。」

彼得•嘉高 (Peter Gago) 補充道：「跨越南北半球，這款混釀佳釀所採用的葡萄歷經兩個截然不同的生長季，卻恰如其分地彼此呼應、相互成就。這款 50:50 混釀，交織出一款氣勢非凡的 Syrah／Shiraz 典範之作，歷久彌新，雋永流傳。」 Grange La Chapelle 持續詮釋 Syrah 與 Shiraz 兩種葡萄品種所承載的歷史底蘊，呈現其真實而深刻的風味表現，同時開啟對未來無限可能的豐富想像。作為雙方合作推出的第二個年份之作，只要自然條件允許，將計劃每年推出新年份的佳釀。 延續前一年份的傳統，雙方團隊再次親自邀請來自全球各地的少數頂級客戶，並細心向其推薦 Grange La Chapelle 2022。此酒款產量有限，極為稀有。台灣奔富特別為層峰收藏家爭取到少量配額，並計畫於四月份起，陸續交付至預購者手中。

750ml 建議零售價 台灣：NT$75,000

欲了解更多資訊，歡迎進入此網站 grangexlachapelle.com 高清圖片按此下載 關於 Grange La Chapelle 此酒款大膽且獨特，在命運的安排下突破時空界限，融合橫跨兩個半球的釀酒文化。兩位釀酒師之間長久的友誼孕育出了靈感，將靈感化為試驗，試驗成就了精緻美醇。隨後，四個酒款奇蹟誕生 —— 2021年（已發行）、2022年（已裝瓶）、2023年（已裝瓶）與2024（已裝瓶）。誰能預料到？來自艾米達吉山（Hill of Hermitage）傳奇之地 La Chapelle 的 Syrah 葡萄品種，與來自南澳著名葡萄園 Grange 的 Shiraz 葡萄品種結合。Grange La Chapelle 存在的意義在於葡萄品種的重新結合與詮釋。La Chapelle 以位於羅納河左岸花崗岩山頂的教堂命名，是法國坦-艾米達吉（Tain l'Hermitage）地區的尊貴酒款。來自被受尊重的艾米達吉產區的 Syrah 葡萄品種，既風味強勁又充滿傳奇色彩，注定成為歷久不衰的經典之作。今日，La Chapelle 的1978、1990、1991及2015年份在全球皆備受追捧，而1961年份則依然是20世紀的葡萄酒傳奇。

Grange 以位於南澳 Magill Estate Winery 的葡萄莊園命名，而該葡萄莊園是由早期定居的 Dr. Penfold 及其妻子 Mary 於1844年共同創立。Grange 於1951年創立，並已連續發行超過70年，深受全球葡萄酒鑑賞家尊崇。當今依然能品味到的珍稀酒款包括1952年、1962年、2008年、2010年與2018年。