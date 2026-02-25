東京迪士尼樂園特別活動系列「迪士尼好友樂力四射」 「雲妮露的甜蜜世界」活動介紹

東京，日本 - 2026年2月25日 - 於4月9日至6月30日期間，東京迪士尼樂園將舉辦特別活動系列「迪士尼好友樂力四射」第6波「雲妮露的甜蜜世界」，持續為造訪遊客呈獻「與好友嬉鬧的最棒歡樂時光」。本次第6波將以2025年1月第3波「雲妮露的甜蜜世界」為主題，展開為期83天的精彩內容。





透過迪士尼電影《無敵破壞王》雲妮露的想像，整座園區由春季直至初夏時節化為美味誘人的歡樂甜點世界。不僅米奇等迪士尼明星將在此暢遊，遊客亦可擁有美妙的遊園體驗。



活動期間，遊行表演「繽紛甜點時刻！」於遊行路徑熱鬧登場。屆時，遊行花車將紛紛展現由繽紛甜點打造而成的可愛度假區景象，雲妮露、米奇等迪士尼明星也將同時亮相，呈獻滿載歡樂氣氛的甜點時光。



自3月9日起，特別餐飲、部分特別商品、園區裝飾將於特別活動開始之前搶先登場。今年，園方首度推出可自由搭配的好友樂力四射百匯。遊客於餐飲設施享用百匯時，歡迎依喜好選擇淋醬與配料。商店亦銷售同名的甜點套組，可供遊客自行挑選糖果餅乾，放入隨身包或設計靈感來自百匯的百匯杯。豐富多樣的特別商品、特別餐飲相互交織出多彩甜美的夢幻世界，引領遊客沉浸其中。此外，園區入口附近的米奇花壇將以糖果主題打造，世界市集、灰姑娘城堡前方的圓環、部分餐飲設施亦布置外觀彷若甜甜圈、棒棒糖等甜點風格的裝飾，滿載甜蜜可愛氛圍。



除上述內容之外，迪士尼飯店也將推出精心烹調的特別餐飲，打造難以忘懷的味蕾體驗。迪士尼度假區線亦同步銷售獨家設計的周遊券，令東京迪士尼度假區洋溢雲妮露想像的甜蜜世界。



歡迎與親朋好友及心愛伴侶一同暢遊春季爽朗晴空下的東京迪士尼度假區，在美味誘人的甜點世界度過無與倫比的歡樂時光。



［一般諮詢］東京迪士尼度假區官方網站

https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/vanellopessweetpopworld.html



