【灣仔新地標】虛擬保險公司Bowtie旗下Bow Coffee華麗升級，進駐莊士敦道68號「保泰人壽大廈」，延續「Live & Breathe」初心｜為灣仔街坊帶來慢活空間

香港2026年2月25日 /美通社/ -- 從今天起，灣仔莊士敦道多了一道粉紅色的城市風景！香港首間虛擬保險公司[1]保泰人壽（「Bowtie」）正式宣佈，莊士敦道68號已正式易名為「保泰人壽大廈」（「Bowtie Life Insurance Tower」，簡稱「Bowtie Tower」），而位於大廈地鋪的Bow Coffee亦於同日開張！

由昔日蘭杜街小店升級至灣仔核心地段旗艦店，全新的Bow Coffee不只有更大的空間，更將品牌「Live & Breathe（呼吸、慢活）」的初心帶進灣仔鬧市中心；這座集地標商廈與精品咖啡於一身的全新據點，勢必成為灣仔區內最矚目的粉紅新地標！