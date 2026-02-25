Polaroid Therapeutics (PTx) 獲得 POLTX_Fiber™ 的 CE 標誌認證：APT™ 技術首度應用，為傷口護理樹立全新標準

隆重推出採用抗菌聚合物技術 (APT™) 的 POLTX_Fiber™，此為 IIb 類先進傷口護理敷料，其設計不助長抗藥性：透過預防細菌在敷料內定植，提供更完善的傷口管理方案。 蘇黎世2026年2月25日 /美通社/ -- Polaroid Therapeutics (PTx) 今日宣佈，POLTX_Fiber™ 已作為具備 APT™（抗菌聚合物技術）的 IIb 類醫療器材，成功取得 CE 標誌認證。 POLTX_Fiber™ 是該公司首款產品：一種結合創新APT™技術的抗菌凝膠纖維敷料。此重大時刻標誌著寶麗來治療公司正式進軍傷口護理領域，目標是透過 APT™ 平台為傷口護理樹立全新標準。

POLTX_Fiber™ 是一款柔軟、可塑性的無紡布敷料，由羧甲基纖維素鈉 (CMC) 纖維與強化纖維素纖維製成，並整合了新開發的 APT™ 技術。當敷料接觸傷口滲出液時，APT™ 技術能防止細菌在敷料內定殖，同時不會助長抗微生物藥物抗藥性的產生。敷料吸收滲出液後形成凝膠，有助維持濕潤的傷口環境，促進自溶性清創作用，並改善傷口邊緣及周邊皮膚因浸軟造成的損傷。在醫療保健專業人員的監督下，POLTX_Fiber™ 可用於管理： 中等至嚴重分泌物的傷口

急性或慢性傷口

腿部潰瘍、壓瘡（II至IV期）及糖尿病性潰瘍

手術傷口，包括手術後傷口、捐贈部位，以及因二次性意圖而殘留後癒合的傷口

創傷性傷口，如磨損和撕裂

滲出腫瘤傷口

表層或深層傷口

PTx 共同創辦人兼行政總裁 Ran Frenkel 表示：「獲得 Poltx_fiber™ 的 CE 標誌，是我們邁向重要里程碑的一步，旨在透過基於新科技與科學發展的以人為本解決方案，為患者提供更優質的護理選擇。Poltx_Fiber™ 是首款推出 APT™ 平台的醫療設備，採用符合最高標準的新抗菌聚合物技術，同時應對現代傷口護理的真正挑戰。此項認證現為傷口護理提供嶄新選擇，我們深信正樹立護理與防護領域的新典範。」 POLTX_Fiber™ 是首款採用 APT™ 技術的商業產品，此技術由 PTx 開發，能將抗菌功能直接整合至敷料中。與許多釋放抗菌成分且可能使病人暴露於已知副作用的先進抗菌傷口敷料不同，APT™ 專為快速發揮作用並提供持續活性而設計，以防止細菌在敷料內定殖。

在獲得 CE 標誌後，PTx 已著手準備將 POLTX_Fiber™ 引入歐洲精選市場，並與臨床醫師、傷口護理中心及分銷夥伴合作，以累積臨床實證與病人使用經驗。 POLTX_Fiber™ 是更廣泛的 APT™ 驅動產品組合中的第一步，其他醫療設備正在開發中，以將平台拓展至各種傷口護理應用。 編輯須知 Polaroid Therapeutics 簡介：

Polaroid Therapeutics (PTx) 是總部位於瑞士的生物科技新創公司，專注於開發創新的抗菌技術。公司由 Polaroid 創立並培育發展，而 Polaroid 正是開創類比即時攝影背後複雜化學技術的品牌先驅。Polaroid Therapeutics 的使命在於運用其科學與技術的突破，打造以人為本的醫療解決方案。

PTx 成立於 2022 年，開發了 APT™（抗菌聚合物技術），此平台可通過結構設計而不是化學釋放，實現可控制抗菌性能。APT™ 整合了專有聚合物化學技術，可適應多種劑型與臨床情境，體現公司對負責任創新、規範化實證及長期抗微生物藥物抗藥性 (AMR) 治理的重視。 POLTX_Fiber™ 簡介：

POLTX_Fiber™ 已獲認證為 IIb 類抗菌凝膠纖維敷料，適用於中度至重度滲出性傷口的護理。此敷料採用 APT™ 技術，可防止細菌在敷料內定殖，並形成凝膠以維持濕潤傷口環境，同時保護傷口邊緣及周圍皮膚。此敷料依 ISO 13485 品質要求製造。

POLTX_Fiber™ 已於 2026 年 2 月 23 日 日期根據歐盟《醫療器械法規》(MDR 2017/745) 獲得由德國南德技術監督協會 (TÜV SÜD) 核發的 CE 標誌。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/polaroid-therapeutics-ptx--poltxfiber--ce-apt--302695944.html SOURCE Polaroid Therapeutics