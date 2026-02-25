HashKey Exchange 上線 HSK，完善集團生態代幣的合規流通路徑

香港2026年2月25日 /美通社/ -- 香港最大*持牌數位資產交易平台 HashKey Exchange 於香港時間 2 月 25 日 16:00 上線 HashKey Group 生態幣 HSK，交易僅開放給符合資格的專業投資者。 HSK 儲值與提幣功能現已開啟，用戶可透過 HashKey Chain 或以太坊網路（ERC20）進行充提。 此次上線標誌著 HSK 正式進入香港持牌交易平台，在香港持牌交易所實現交易與流通，是 HashKey Group 生態體系建設中的重要進展。 作為 HashKey Group 的生態代幣，HSK 服務於集團的多元化業務場景。 HashKey Group 旗下業務涵蓋持牌交易平台、投資及資管、代幣化及基礎建設服務等領域。同時，HSK 也是 HashKey Chain 的原生代幣，用於支付鏈上交易所需的 Gas 費用，支援網路的基礎運作。

未來，HashKey Group 將繼續在監管框架下推動生態與基礎設施建設，並遵循透明、審慎和長期發展的原則，穩步拓展機構級數位資產應用場景。 HashKey 交易所總監 Michelle Cheng 表示：「隨著現實世界資產代幣化及機構級數位資產應用持續推進，市場對合規、可審計、可追責的區塊鏈基礎設施需求不斷提升。 HashKey 正逐步將相關基礎架構能力落地至具體業務場景。 HSK 作為集團生態中的功能型代幣，其設計與使用始終圍繞著具體業務場景。這次在 HashKey Exchange 上線，旨在進一步打通 HSK 的交易管道與流動性，為相關生態建設提供基礎支援。 」

關於 HashKey Exchange

HashKey Exchange 是上市公司 HashKey Holdings Limited (3887.HK) 旗下的數位資產交易所，致力於在合規、資金保障、平台安全方面為虛擬資產交易所定義新標桿，Hash Blockchain Limited（HashKey Exchange）是香港首批持牌零售虛擬資產交易所。目前已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）批准，持有在《證券及期貨條例》下的第1類（證券交易）、第7類（提供自動化交易服務），以及在《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台牌照，合規運營虛擬資產交易平台。 HashKey Exchange已獲得ISO 27001（資訊安全）及ISO 27701（資料私隱）管理系統認證。為遵守法律法規，HashKey Exchange不向中國大陸、美國和某些其他司法轄區的使用者提供服務。

* 截至 2026 年 2 月 25 日，HashKey Exchange 在 CoinGecko 排行第 16，是排行最高的香港持牌虛擬資產交易所。