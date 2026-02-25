香港營造師學會會長湯毓褀營造師就《財政預算案》26/27 作出以下回應

樂見政府推動北都發展展望提升業界工程量

與此同時，學會亦關注本地承建商參與政府工程的機會，本地企業多年來投放大量資源培育專業人才，若長期缺乏參與政府工程的機會，既會令既有培訓投入難以回收，更可能促使人才外流，削弱香港建造業的本土根基與長遠競爭力。因此，學會建議政府在推動標準融合及項目落實的同時，為積極投放人才培訓的本地企業提供合理發展空間，促進行業良性循環，既穩定人才隊伍，亦有助提升整體承建能力，更有效配合政府控制建築成本與推動北都發展。







支持「十五五」規劃以科技化、機械化、專業化突破生產力瓶頸



學會全力支持政府配合國家「十五五」規劃，推動建造業朝科技化、智能化、綠色化方向發展，同時樂見政府推動業界推動機械人應用。惟現時行業仍面對創新科技應用不足、機械化不普及、自動化流程未全面落地等瓶頸，本會期望政府加大資源投入，支持建造業機械化、自動化及數碼化發展，推動真正意義上的智能建造與高效生產力。





學會認為科技發展必須由專業人士主導推進，才能確保技術落地、標準統一及風險可控。所謂專業化，不單在於資歷認可，更包括持續定期培訓、精通新工藝與最新物料應用，並具備有效控制成本、提升工程效率的專業能力。營造師作為工程管理的核心專業人員，正是推動行業科技化、專業化的關鍵力量。因此，本會期望政府盡快落實營造師註冊制度，以專業認證帶動行業規範化，讓科技與專業人才相輔相成，推動香港建造業邁向高質量發展。





鼓勵專業人才培訓推動建造業可持續發展



建造業正面對勞動人口老化、新血不足及前線管理人員專業水平參差等長期挑戰，影響工程質素、工地安全及行業競爭力。本會認為，人才培訓是支撐香港未來房屋供應及基建發展的根本，政府須加大資源投放，建立更系統化、專業化及持續性的培訓機制。





同時，本會關注現時政府工程量近年只屬「維持不變」。在成本上升、行業經營壓力加劇的背景下，「不變」實際上等同工程機會相對縮減，長遠將令承建商及顧問公司難以作出穩定的人手規劃，亦不利企業持續投放資源培育人才，最終造成專業人才流失及行業斷層。





因此，本會建議政府就公營工程建立更長遠及可預期的規劃，透過更平穩、可持續的工程供應節奏，協助業界維持合理工作量與人手配置，避免工程量「忽然飽死、忽然餓死」的周期波動，從而穩定就業與人才，讓培訓投入能夠轉化為長期生產力與工程質素提升。





香港 - 2026年2月25日 - 學會樂見政府推動北都發展，預期將帶動房屋及基建工程量上升，為業界帶來更大發展空間。惟現時建築材料價格波動、供應不穩，加上檢測認證流程繁複，耗時長，導致整體建築成本持續高企，加重政府及業界財政負擔。學會將全力配合政府，進一步推動國標在本港建築項目的應用範圍，由現時鐵路項目延伸至一般房屋及基建工程，減少檢測時間、穩定物料供應，從而有效降低整體建築成本。