應科院全力支持2026-27年度《財政預算案》 藉科技驅動產業創新 配合國家「十五五」規劃

香港2026年2月25日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）歡迎財政司司長今日發表的2026-27年度《財政預算案》，全力支持特區政府加大力度推動人工智能、生命健康、新型工業化、綠色科技和建築科技等應科院重點研發領域的發展，並會充份配合特區政府主動對接國家「十五五」規劃，結合市場力量，加速科技創新與產業創新深度融合，融入國家發展大局，並為香港建設國際創新科技中心作出貢獻。 擴大科研領域 積極投資未來

應科院董事局主席李惠光教授工程師表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，為香港創新科技帶來重大發展機遇。他樂見《財政預算案》投放更多資源促進創新科技發展及人才培訓，加快發展北部都會區，以創科驅動增長，為發展「新質生產力」注入新動能，推動經濟高質量發展。

李惠光教授工程師說：「應科院今年四月將與納米及先進材料研發院(NAMI)合併，擴大先進材料、新能源及綠色科技等科研領域，而這亦正好對接國家及香港特區政府重點發展方向。我們亦會充份發揮科研和商業化優勢，積極促進科技產業鏈上中下游合作，加快科技成果從實驗室走向市場應用，為各行各業帶來更多實用解決方案，提升產業整體競爭力，推動香港經濟增長。」 發揮「內聯外通」優勢 拓展國際市場

《財政預算案》亦提出多項招商引資和吸引人才措施，並加強支援內地企業「出海」，善用香港「內聯外通」優勢，拓展國際市場。同時，完善稅務及制度配套，推動知識產權交易及融資，助力經濟發展。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師樂見《財政預算案》全面支持創新科技發展，涵蓋基建投資、發展新技術、人才培育和推動企業廣泛應用科技提升競爭力。他表示，應科院在技術研發、國際標準對接、測試驗證以至科技轉移等方面具備豐富經驗，可為企業提供全方位技術支援，尤其是在科技專利合作方面。「科技專利是技術轉移與產業升級的關鍵動力，應科院至今已取得1,200項專利，並成功把1,600項技術轉移給業界應用。」此外，應科院透過深圳辦事處與大灣區企業合作，提供更多元化的技術測試和應用。應科院亦已在北京和蘇州設立成果轉化中心，期望透過技術創新和產業協作，把港產科研成果推廣至內地及海外市場。

多年來，應科院致力培育研究及創科人才，並憑着其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將約1,600項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授近1,200項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽 www.astri.org 。