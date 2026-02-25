建造業議會支持2026-27年度《財政預算案》 共同注資建造業創科基金 續推在職培訓津貼 推動業界穩健發展

香港2026年2月25日 /美通社/ -- 建造業議會（議會）歡迎財政司司長發表2026-27年度《財政預算案》中，提及再次向「建造業創新及科技基金」（建造業創科基金）注資。為支持行業持續發展，議會亦將向「建造業創新及科技基金」注資，同時再次推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，務求雙管齊下，加強人才培育與科技應用。 政府在本年度《財政預算案》中宣布，將向「建造業創新及科技基金」注資10億港元，議會亦將額外注資4億港元，合共增加14億港元支持業界推行創科應用。由2018年成立至去年底，「建造業創新及科技基金」已批出5,549宗申請，支持先進技術、建築信息模擬及相關培訓，累計核准資助金額達22.2億港元，惠及1,554間公司及機構。「建造業創新及科技基金」於去年重點推動機械人技術及機電裝備合成法的應用，並推行支援中小企及分包商進行建築信息模擬培訓資助計劃，加速行業數碼轉型。

議會主席何安誠教授工程師表示：「議會欣見政府推出多項惠及建造業的措施，尤其在創新科技應用、專才培育及基建發展。《財政預算案》提出之政策有效回應業界提升生產力、安全及技術的需求，更為進一步邁向智能及高質量發展奠定基礎，提升香港競爭力，做好『超級聯繫人』角色。」 議會執行總監鄭定寕工程師亦指：「政府再度注資『建造業創新及科技基金』，讓更多機構包括中小企及分包商受惠，進一步推動業界廣泛應用人工智能、數碼化（包括建築信息模擬）、建築機械人、『安全智慧工地』系統及『組裝合成』建築法等先進技術，有助建造業提量、提速、提效、提質，並且提升安全水平。議會將繼續透過基金及相關培訓，支援業界在創新科技及人力發展方面的需要。」

培育人才乃議會使命之一，在發展局的支持下，議會於上年度《財政預算案》公布後，推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」（在職培訓津貼計劃），撥款1.74億港元資助，為約2,500名工程、建築、測量、都市規劃及園境界學位課程畢業生，以及向400名建造相關高級文憑課程畢業生提供在職培訓。為持續推動人才發展，議會將在本年度延續「在職培訓津貼計劃」，額外撥款1.8億港元，惠及2,600名學位課程及400名高級文憑課程畢業生。 基建及土地發展方面，本年度《財政預算案》重申以「片區」模式創新思維加速北部都會區發展，並提出發展首批新田科技城的創科用地及洪水橋的大學用地，將於年內完成平整。議會支持政府在來年向立法會申請撥款，啟動牛潭尾、新田科技城及古洞北的發展項目，並相信相關發展項目將帶動香港經濟穩定增長，同時為建造業迎來龐大機遇，並為市民創建更優質的生活空間。

而自2023年起，議會積極推動業界採用「安全智慧工地」系統，透過科技持續提升工地安全與管理水平。政府提出將與前海管理局探討，在前海試行香港的新工程合約模式及「安全智慧工地」系統。議會相信，此舉將有助促進內地工程合約及管理體系與香港及國際標準接軌。議會將繼續與政府溝通，推動本港建築管理質素和安全水平持續提升，並發揮香港的國際化優勢，共同構建大灣區建築標準，助力「國標」走向國際舞台。 本年度《財政預算案》的措施，對建造業長遠發展具重要推動作用。展望未來，議會將與政府及業界緊密溝通交流，協助業界善用「建造業創新及科技基金」、人才培訓及智慧工地示範項目等，以加速創新科技的實踐與應用，推動香港建造業邁向更安全、高效及具國際競爭力的新里程。

