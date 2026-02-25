紐西蘭 Medical Assurance Society (MAS) 選用 Duck Creek Technologies 推動核心保險業務現代化

MAS 選用 Duck Creek 的方案，支持其企業級技術轉型，旨在提升會員體驗、擴充產品服務並提高營運效率 悉尼2026年2月25日 /美通社/ -- 紐西蘭 Medical Assurance Society (MAS) 宣佈，選定 Duck Creek Technologies 為其一般保險業務的核心保險交付技術供應商。Duck Creek 作為全球領先的智能解決方案供應商，正塑造一般保險及財產與意外保險的未來格局。 MAS 是一間會員制互助機構，致力協助專業人士守護其最重要的資產，並規劃其財務未來。 機構在提供諮詢、保險及投資方案方面，深受紐西蘭各地醫療專業人士的信賴。

採用 Duck Creek 的軟件即服務 (SaaS) 平台，是 MAS 整體業務中以科技和數碼為主導的策略舉措之一。此舉旨在提升會員體驗、改善產品和服務以滿足會員的多變需求，並提高營運效率。 Duck Creek 的一系列核心保險技術解決方案，包括 Policy Administration、Rating、Claims Management、Billing 及 Clarity（數據、分析及人工智能 (AI)），將透過 Duck Creek 的雲端原生 SaaS 平台以 OnDemand 模式交付。這些方案將幫助 MAS 為會員帶來更趨數碼化、回應更迅速的體驗。 MAS 一般保險業務總監 Chris Sutherland 表示：「我們的會員都是忙碌的專業人士，他們對數碼化便利的需求越來越高。 他們希望在不同渠道都能享有更多自助服務選項，以便能更快地完成所需，從而騰出時間專注本業。 Duck Creek 的方案具備開放應用程式介面 (API) 及低代碼／無代碼配置功能，讓我們能夠靈活地設計和提供會員期望的數碼體驗。 方案簡單易用，也將讓我方團隊能更輕鬆地為會員提供更佳服務和更高價值。」

Duck Creek 的開放式架構也將讓 MAS 能夠存取並運用第三方數據，實現更細緻、更精準的定價，從而進一步提升會員價值。 Sutherland 先生說道：「在多重因素影響之下，紐西蘭的風險格局正急劇轉變。 為了繼續為會員提供最具價值的保障，我們正提升自身能力，利用更豐富、更及時的數據，提供更具針對性的風險定價。 透過 Duck Creek 的方案，我們能夠無縫整合這些數據源，並將洞察分析實時轉化為行動，有效管理風險，也為會員創造更豐厚的價值。」 Duck Creek Technologies 亞太區董事總經理 Christian Erickson 說：「我們熱切期待 MAS 加入 Duck Creek 的行列。 得知 MAS 選用 Duck Creek 技術，為其一般保險業務的策略現代化藍圖奠定堅實基礎，我們感到無比振奮。 整個合作過程中，MAS 對我們方案的穩健基礎進行了嚴格考驗，最終確認其不僅能滿足會員對卓越體驗及價值的追求，更能透過改善程序、工作流程及智能發展，提升員工的工作體驗。」

MAS 加入 Duck Creek 旗下不斷壯大的互助及會員制保險公司社群，該社群專注服務醫療專業人士，其他成員還包括 Avant 和 MDA National。 關於 MAS

MAS 是紐西蘭互助機構，致力協助專業人士守護其最重要的資產，並規劃其財務未來。 機構提供專業意見、可靠的保險及投資方案，憑著其 100% 會員擁有的獨特模式，助人守護財富並滿懷信心地規劃未來，具體服務包括： 一般保險 ：涵蓋家居、財物、汽車等

：涵蓋家居、財物、汽車等 人壽、收入及商業保險 ：支援個人及專業需要

：支援個人及專業需要 投資選項：包括 MAS KiwiSaver 計劃及 MAS 投資基金

Medical Funds Management Limited 是 MAS KiwiSaver 計劃及 MAS 投資基金的發行商及管理人。 各項計劃的產品披露聲明 (PDS) 可於 mas.co.nz 查閱。 MAS 為持牌的金融意見諮詢機構。 MAS 顧問僅就 MAS 產品提供建議。 若想查閱我們的金融建議披露聲明，歡迎瀏覽官方網站 mas.co.nz 或致電 0800 800 627 索取。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 mas.co.nz。 關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek 作為全球領先的智能解決方案供應商，正塑造財產與意外保險及一般保險的未來格局。 我們是建構現代保險系統的基礎平台，以助行業善用雲端技術，實現靈活智能、持續進化的營運模式。 真誠務本、使命驅動、透明開放，是 Duck Creek 的核心價值。我們深信，保險應能在個人和企業最需要的時刻、地點及方式提供貼心保障。 我們領先市場的方案既可單獨採用，亦可作為完整套件部署，所有方案均可通過 Duck Creek OnDemand 獲取。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。 在 LinkedIn 及 X 關注 Duck Creek。

媒體聯絡人

Marianne Dempsey/Tara Stred

[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-medical-assurance-society-mas--duck-creek-technologies--302697007.html SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.