LITFINCON Asia 首度登陸新加坡，成為全球法律金融界不容錯過的盛會

新加坡2026年2月25日 /美通社/ -- 由 Siltstone Capital 主辦的 LITFINCON Asia，將於 2026 年 6 月 4 日首次在亞太區登場，於知名地標濱海灣金沙 (Marina Bay Sands) 舉行。 是次會議將廣邀地區以至全球的重要投資者、資金方、律師事務所、企業法律顧問、保險公司及行業先鋒，攜手為法律金融與複雜爭議的解決開創未來。

LITFINCON Asia 專為高級決策者而設，定位為亞洲頂級訴訟金融會議，勢將成為權威場合，促使業界資深參與者以及對此高速增長資產類別感興趣的機構投資者深入交流。

延續 LITFINCON 在美國會議的輝煌佳績，LITFINCON Asia 將精心策展以內容為導向且見解獨到的會議，重點探討法律業務及資金如何投放於各地法律金融市場。 會議議程將涵蓋影響亞洲以至全球市場的關鍵議題，當中包括：