於阿姆斯特丹泛歐交易所上市的 SWI Stoneweg Icona Group 透過收購歐洲領先的 NVIDIA 雲端合作夥伴 Polarise 之多數股權，進軍 AI 算力領域，打造全面整合的歐洲 AI 基礎設施平台

- SWI Stoneweg Icona Group 已同意收購 Polarise 之多數股權，其為歐洲領先的 NVIDIA 雲端合作夥伴 - 該交易將透過把 GPU 即服務 (GPU-as-a-Service) 及 AI 即服務 (AI-as-a-Service) 能力整合至 SWI 自身 2.3 GW 的 AiOnX 數據中心平台，進一步強化 SWI Group 的數據中心及 AI 發展策略 - 待 SWI Group 投資完成後，Polarise 的估值將定為 5 億歐元 - SWI 承諾投入 10 億歐元，以推動 Polarise 的數碼基礎設施發展策略 - 該交易為 Polarise 提供全面的基礎設施及資金支持，以推動其業務擴展，並打造具規模的歐洲 AI 數碼基礎設施領導企業 倫敦2026年2月25日 /美通社/ -- SWI Stoneweg Icona Group 已同意收購歐洲歐洲領先的 NVIDIA 雲端合作夥伴 Polarise 的多數股權（包括 1 億歐元的營運股本投資），標誌著該集團數據中心策略自然延伸至 AI 算力領域。 該交易將 GPU 即服務及 AI 即服務能力整合至 AiOnX 平台，並支持 SWI Group 專注於在歐洲打造具規模化及可產生收益的數碼基礎設施。

該交易將結合雙方團隊的專業知識與經驗，同時透過於關鍵職能範疇進行策略性招聘，推動新增能力的拓展，並加快新項目的落地執行。 Polarise 總部位於德國，是一家一站式 AI 數碼基礎設施供應商，專注於建構 AI 所需的底層基礎設施，並透過其硬件及軟件方案提供高效能運算(HPC) 能力。 既是 NVIDIA 首選合作夥伴 (Preferred NVIDIA Partner)，也是官方認證的 NVIDIA 雲端服務供應商 (Cloud Service Provider)。 Polarise 最近繼於挪威奧斯陸建立首座 AI 工廠後，與德國電信 (Deutsche Telekom) 及 NVIDIA 合作，在德國推出首個工業級規模的 AI Factory。 Polarise 專注為領先企業及主權級 AI 運算需求提供業界頂尖服務，並以 15 年經驗為基礎作為支持。

此次新合作將確保 Polarise 未來擴展其服務所需的全部資金需求，並將借助 AiOnX 現有覆蓋全歐洲的 2.3GW 平台，加快於整個歐洲大陸增強算力，並拓展至其他歐洲國家以擴闊市場版圖。 除收購 Polarise 的策略性股權外，SWI Group 亦已承諾額外投入 10 億歐元，用於擴展合作夥伴關係下的開發中項目儲備 (site pipeline) 與建設，打造由 NVIDIA 最新 GPU 驅動的尖端 AI 工廠。 該項 10 億歐元的承諾，反映 SWI 對歐洲 AI 算力需求結構性增長的堅定信心，以及市場對具備充足資本且整合化平台服務的迫切需求。 此項資金配置將有助啟動雙方各自的項目儲備，使 Polarise 能獲得資金以執行已落實的收購項目，同時亦讓 SWI 加強控制未來營運，從而更有效地轉化其潛在機會。

SWI Group 創辦人兼行政總裁 Max-Hervé George 表示：「我們非常高興能與這樣一家具聲譽的 GPU 即服務及 AI 即服務業務領導者建立合作夥伴關係，讓我們能在既有數據中心投資基礎上，進一步延伸至與 GPU 算力及客戶介面相關的關鍵營運環節。 我們的目標是打造歐洲首屈一指的數碼基礎設施開發商及營運商。 我們認為，沒有比與 Polarise 這支卓越團隊合作更理想的方式來實現此願景。」 Polarise 創辦人兼行政總裁 Michel Boutouil 進一步表示：「與 SWI Group 的合作將使我們能大幅加快實現使命，並在更短時間內拓展至新的發展領域——這正是歐洲在全球 AI 競賽中需要追回的寶貴時間。 能夠獲得一位充分理解我們發展願景的合作夥伴所作出的堅實資金承諾，加上其於歐洲多個戰略地點擁有龐大的既有電力供應基礎，為推動歐洲急需的數碼基礎設施進一步發展奠定了穩固基礎。」

SWI Group、AiOnX 與 Polarise 將攜手打造一個涵蓋電力、算力及交付能力的整合型歐洲 AI 基礎設施平台。 本新聞稿載有或可能載有《歐盟市場濫用條例》(EU Market Abuse Regulation, 596/2014) 所指的內幕消息。 編輯備註 關於 SWI Group SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com) 於阿姆斯特丹泛歐交易所上市，股票代號為 SWICH (Isin: SGXPZ11CH7U7)，是另類投資綜合集團，秉持強烈的企業家精神，業務遍及多個領域，包括數據中心、房地產、信貸及金融業。 公司的投資策略建基於嚴謹的研究、深入的一手市場洞察，以及高效執行策略的能力，以將潛力回報提升至最高。

在數碼基建方面，集團透過旗下 AiOnX，積極開發、收購和管理數據中心資產。 集團在數碼基建領域的方針貫穿整個投資周期，由項目發掘及開發，以至建設及營運，目標是長遠建立能帶來穩定收益的優質基建設施。 集團目前於歐洲擁有五個數據中心項目，分別位於愛爾蘭、英國、丹麥、西班牙及意大利。 SWI Group 倚重遍佈全球的當地營運團隊，在世界各地發掘、開發和管理房地產及其他投資策略的各項機遇。 SWI Group 的資產管理規模約為 110 億歐元，並於全球 26 個辦事處聘有約 300 名員工。

關於 Polarise GmbH Polarise 成立於德國 (www.polarise.eu)，是領先的歐洲 AI 基礎設施平台，透過專為 AI 而設的數據中心、先進軟件能力及深厚的營運專業知識，提供具規模的高效能運算 (HPC) 服務。 作為歐洲極受青睞的 NVIDIA Cloud Partner 及 NVIDIA Cloud Service Provider，Polarise 讓企業及主權客戶能在整個歐洲大陸部署性能卓越、安全絕佳、可靠無比的關鍵 AI 工作負載。