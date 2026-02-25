《2024 可持續發展報告》：ENNOVI 榮獲 EcoVadis 白金評級、碳披露項目認可及亞洲可持續發展大獎金獎

新加坡2026年2月25日 /美通社/ -- ENNOVI 今日發佈《2024 可持續發展報告》(Sustainability Report 2024)，回顧公司在可持續發展表現、透明度及管治方面屢獲外界肯定的一年，彰顯其對負責任營運、資訊透明及締造長遠價值的堅定承諾。 ENNOVI 達成多項重要里程碑，包括連續五年榮獲 EcoVadis 白金評級、碳披露項目 (CDP) 氣候變化與水安全管理評分達 B 級、CDP 供應商參與評分為 B-，更於第 10 屆亞洲可持續發展報告大獎中，奪得「亞洲最佳可持續發展報告（私營企業）」(Best Sustainability Report [Private Company])金獎。

ENNOVI 行政總裁 Stefan Rustler 表示：「ENNOVI 一直秉持負責任營運方針，致力加強透明度，並在全球營運中推動可量化的進展，這是 ENNOVI 一以貫之的企業文化核心。 由氣候及能源管理，以至安全、人權及供應商標準，我們都將可持續發展理念融入日常營運及客戶支援之中。 這份可持續發展報告固然是我們工作的重要體現，但能夠贏得這些榮譽，實有賴團隊上下為此目標所付出的努力。」