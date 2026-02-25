香港互聯網註冊管理有限公司歡迎2026-27年度《財政預算案》

香港2026年2月25日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）熱烈歡迎財政司司長發表的2026-27年度《財政預算案》。本年度《財政預算案》以「創科驅動、金融賦能」為主軸，清晰確立創新科技在香港未來發展中的核心地位。特區政府持續加大對創科的投資力度，不僅展現前瞻政策視野與推動決心，亦為香港鞏固國際競爭力、邁向國際創科樞紐奠定長遠基礎。 支持完善創科生態 推動「新型工業化」與智慧香港發展 《財政預算案》提出多項前瞻性措施，涵蓋人工智能、金融科技等重點範疇，並進一步加快金融與創科的深度融合，推動「金融＋創科」互相賦能。

政府以「AI＋」作為推動經濟高質量發展的重要引擎，從頂層策略規劃、科研投入、算力基建、人才培育以至產業應用等多方面同步推進，加快人工智能融入各行各業，促進產業轉型升級。 在策略層面，由財政司司長成立並主持的「AI＋與產業發展策略委員會」，將就人工智能帶動產業轉型訂立整體發展方向，促進跨界協作。在科研及應用層面，「InnoHK 創新香港研發平台」至今已資助16間聚焦人工智能及機械人技術的研發實驗室，相關科研成果可廣泛應用於醫療、物流、智能製造及建造等行業。

同時，政府將投放5,000萬元推動全民 AI 培訓，提升學生、青年及公眾對人工智能的認知與應用能力，並加強負責任使用 AI 的意識。 HKIRC 全力支持有關政策方向，並相信相關措施將有效促進產業升級，為中小企及公眾創造更廣闊的創科發展空間，進一步鞏固香港作為國際創科及金融樞紐的競爭優勢。 支持融入國家發展大局 結合市場力量加速創科發展 政府透過多項重點創科基建項目，推動科技創新與產業創新的深度融合，構建更具活力與競爭力的創新生態，為香港經濟注入可持續的長遠發展動能。

其中，新田科技城作為北部都會區的核心創科節點，政府將於今年成立專屬公司統籌及推動整體發展，加快引導市場資源投入。 HKIRC 認同有關政策方向，並相信透過河套香港園區與新田科技城的雙軌推進，可吸引本地及海內外創科企業落戶香港，推動科研成果在港落地應用，促進科技創新與實體經濟深度融合，進一步鞏固香港作為區域及國際創新科技樞紐的地位。 支持壯大創科人才庫 增強可持續發展動能 政府持續將人才視為推動創新科技發展的核心資源，透過一系列具針對性的培育及引才措施，全面強化本地創科人才庫，為科研突破、產業升級及經濟高質量發展提供穩固支撐。

在本地人才培育方面，「創科實習計劃」為學生及青年提供近兩萬個實習機會，讓年輕人才及早接觸創科產業實際運作，累積科研及創新應用經驗，促進學以致用。配合積極引進海內外科研專才，政府致力逐步建立具規模、具深度及具國際視野的創科人才庫，為香港創新科技生態奠定堅實基礎。 展望未來，HKIRC 將緊扣《財政預算案》的創科發展方向，以域名管理及網絡安全教育為核心，系統性培育新一代數碼人才，支援科研及創新成果的安全轉化與應用。同時，HKIRC 將持續提升「.hk」及「.香港」域名在技術支援與市場推廣方面的能力，深化整體網絡安全教育及支援體系。

HKIRC 亦將聯同政府、業界及學界建立更緊密的協作網絡，推動香港互聯網生態的創新與可持續發展，促進中小企及初創企業在數碼轉型中的安全發展與長遠競爭力，鞏固香港作為國際數碼樞紐的地位，為香港長遠繁榮奠定穩固基礎。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-27-302697040.html SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司