WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 正式揭曉

倫敦2026年2月25日 /美通社/ -- 在全球卓越葡萄酒慶典中，來自六大洲 17 個國家的頂尖侍酒師評選出 World's Best Sommeliers' Selection 2026。 評審團源自 The World's 50 Best Restaurants 網絡，由 World's Best Sommeliers' Selection 主席， Mugaritz 首席侍酒師 Kristell Monot 領銜，透過品鑑多元化酒款，最終甄選出來自 16 個國家的 115 款佳釀。 有關完整精選名單，請參閱此處。 意大利榮登精選榜單之首，共 20 款佳釀入選，包括 13 款紅酒。 內比奧羅大放異彩，共有四款巴羅洛和巴巴萊斯科入選；當代風格之作亦不遑多讓，包括 Clara Marcelli 的歌海娜酒，以及 Tenuta Del Paguro 的海底陳年梅鹿酒。

葡萄牙以 18 款佳釀緊隨其後，橫跨白酒、紅酒及加烈酒三大類別。 五款白酒盡顯葡萄牙本土品種的醇厚底蘊，八款紅酒則全都出自杜羅河產區。 三款砵酒及兩款馬德拉酒，再次確立葡萄牙在加烈酒領域的非凡地位。 美國共有 17 款葡萄酒躋身榜單之中，由加利福利亞州獨領風騷，包括六款紅酒和一款白酒，從索諾瑪的黑皮諾以至帕索羅布爾斯的赤霞珠。 德克薩斯州貢獻六款佳釀，而俄勒岡州的 Lingua Franca 更以莎當妮及黑皮諾獨佔四席。 西班牙則有七款紅酒上榜，分別來自斗羅河岸、里奧哈及普里奧拉托等產區。 兩款雪莉酒突顯加烈酒再度備受關注，Pere Ventura 的卡瓦酒則進一步鞏固西班牙在氣泡酒領域的優勢。 Chivite 及 Bodegas Faustino 的現代風範白酒，為西班牙 12 款入選佳釀再添臻品。

阿根廷同樣呈獻 12 款佳釀，七款紅酒尤其展現出馬爾貝克酒的卓著聲譽。 四款白酒顯示風格多樣化日益擴大，烏科谷名莊 Rutini 則以馬爾貝克、莎當妮及傳統氣泡酒盡展其博大精深的釀製工藝。 烏拉圭奪得五席，巴西以一款白酒混釀代表入選，智利則有八款紅酒獲得殊榮。 歐洲其他產區中，法國於氣泡酒及桃紅酒類別領先，德國則以三款雷司令酒表現亮眼。 捷克生產商 Gurdau 以一款雷司令酒、一款綠菲特麗娜酒及一款氣泡酒奪得三席。 格魯吉亞呈獻兩款傳統品種美酒，包括唯一的橙酒；希臘則以一白一紅兩款佳釀添彩。

World's Best Sommeliers' Selection 發言人表示：「本次精選體現全球葡萄酒版圖的非凡多元，包括備受推崇的經典傑作以至勇於創新的新銳之聲。 這份精選名單一直以來都是行內專業人士信賴的基準，我們很榮幸能匯聚全球頂尖侍酒師，共同為葡萄酒的未來發展作出定義。」 媒體中心：

SOURCE 50 Best