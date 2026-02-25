在Bybit交易或質押USDC：80萬USDC大獎等你來拿

阿聯酋迪拜2026年2月25日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 欣然推出USDC活動，誠邀Bybit平台上的交易或質押USDC的用戶參與活動，贏取積分，共同分享寓意吉祥的80萬USDC獎池。

此次Bybit獨家的USDC活動面向廣泛參與者，無論是希望把握市場波動的活躍交易者，還是偏好更為穩妥、以儲蓄為導向的收益型用戶，都能參與其中。

即日起至2026年3月6日，符合條件的Bybit用戶可註冊參與活動，開始賺取團隊獎勵，並根據自己偏好的USDC策略，靈活參與獎金池分配。