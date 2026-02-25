熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 22:00
更新：2026-Feb-25 22:00
PR Newswire

揭示腸道細菌與癌症治療關聯性的研究榮膺 Bial 生物醫學獎，獲頒 35 萬歐元獎金

分享：

發表於《科學》(Science) 期刊上的一項研究顯示，健康的腸胃道微生物群 (gut microbiota) 可提升用於治療癌症免疫療法的療效，而抗生素則可能會透過降低腸道微生物群的多樣性而削弱其療效。

葡萄牙波圖2026年2月25日 /美通社/ -- 由來自法國、瑞典及美國機構 48 位研究人員組成的國際研究聯盟，榮獲 2025 年度 Bial 生物醫學獎，獎金為 350,000 歐元。該獎項由 Bial Foundation (Bial 基金會) 設立，旨在表揚在生物醫學領域具卓越質素及科學價值的已發表研究成果

Lead researchers of the winning team of the Bial Award in Biomedicine 2025 promoted by the Bial Foundation.

這項名為Gut microbiome influences efficacy of PD‑1–based immunotherapy against epithelial tumors（腸胃道微生物群影響以 PD-1 為基礎的免疫療法對上皮性腫瘤之療效）的獲獎研究，在兩位蜚聲國際的法國知名學者 Laurence Zitvogel（古斯塔夫•魯西癌症研究院與巴黎-薩克雷大學）及 Guido Kroemer（古斯塔夫•魯西癌症研究院和巴黎西岱大學）領導之下完成。

這項獲獎研究記錄了近年來在多項癌症治療中其中一項最重要的進展，它證實了腸胃道微生物群（gut microbiome，即棲息於人體腸道內的細菌集合）在免疫療法成效中發揮關鍵作用。

免疫療法為腫瘤醫學帶來了革命性的轉變，它令免疫系統能夠再次識別腫瘤細胞，並對它們作出攻擊，令許多過往並無有效治療方案的患者絕處逢生。 然而，超過一半的患者會對這些療法產生抗藥性，導致疾病復發，其背後原因迄今仍所知甚少。 該項傑出的研究顯示，腸道微生物群在抗藥性中扮演著關鍵角色，對其作出調節可顯著提升治療反應和患者存活率。

研究作者發現，使用抗生素會降低腸胃道微生物群的多樣性，對免疫療法的成效帶來負面影響。 對癌症患者的分析顯示，細菌多樣性較高與更佳的臨床治療成效息息相關。 該研究還識別出一些特定的腸道細菌種類，並持續顯示其與較佳的治療反應相關。

研究在 2018 年刊載於《科學》(Science) 期刊，迄今在科學範疇已被引用超過 5,800 次

該獎項在 2025 年度合共收到來自 18 個國家或地區的 58 項提名，涵蓋癌症、傳染病及神經退化性疾病等領域。 歷屆獲得表彰的傑出研究成果，後來都贏得了蜚聲國際的科學獎項。 值得注意的是，兩位曾於 2021 年獲得「BIAL 生物醫學獎」的科學家 Katalin Karikó 與 Drew Weissman，榮獲了 2023 年諾貝爾生理學或醫學獎以表彰他們的發現，讓研發能有效防治 COVID-19 的 mRNA 疫苗成為現實。

