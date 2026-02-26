SteinCares 與 Shilpa Biologicals 達成授權協議，致力擴大拉丁美洲生物相似藥的可及途徑

- 新的合作夥伴關係結合了 Shilpa Biologicals 的研發和生產能力，以及 SteinCares 的區域商業化平台
- 合作目的在於擴大患者獲得具成本效益治療的可及途徑，並且鞏固 SteinCares 在拉丁美洲生物相似藥範疇的領導地位
- 該協議標誌著這項策略合作關係的首個產品正式面世，同時宣告 Shilpa Biologicals 正式打入拉丁美洲市場
哥斯達黎加聖荷西和印度賴久爾2026年2月26日 /美通社/ -- 拉丁美洲頂尖的專業醫療保健公司 SteinCares 及 Shilpa Biologicals Pvt. Ltd. (SBPL)，一間隸屬於 Shilpa Medicare Limited (BSE: 530549) (NSE: SHILPAMED) 旗下全面一體化的生物製藥公司，宣佈達成一項策略授權協議，將在拉丁美洲推動一款生物相似藥的商業化進程。
根據協議，SteinCares 將擁有該生物相似藥在地區內註冊、商業化及分銷的獨家權利，而產品開發及商業化生產將會在 SBPL 位於印度達爾瓦德 (Dharwad) 的廠房完成。 是次合作將 SBPL 在生物製劑開發及優質商業化生產方面的專業知識，與 SteinCares 綜合的區域平台合而為一。
SteinCares 行政總裁 Mitchell Waserstein 透露：「能與 Shilpa Biologicals 攜手合作，將這款生物相似藥引入拉丁美洲，令我們感到相當興奮。 這項協議鞏固了本公司在生物相似藥範疇的領導地位，以及我們作為策略合作夥伴，助力全球生物製藥公司尋求進軍拉丁美洲複雜醫療保健市場所發揮的作用。 透過將 Shilpa 在生物製劑開發及生產方面久經驗證的能力，與我們綜合的區域平台及深厚的市場專業知識合而為一，我們現正締造可擴展的醫療保健機遇，並擴大地區內創新、具成本效益治療的可及途徑。」
Shilpa Biologicals 行政總裁 Sridevi Khambhampaty 博士表示：「SteinCares 在專科療法的註冊及商業化方面擁有經實證的專業知識，是我們在拉丁美洲值得信賴的合作夥伴。 透過這項授權協議，我們正式進入拉丁美洲市場，並致力於擴大區內患者獲得安全治療的機會。 我們深信隨著生物相似藥業務在拉丁美洲的拓展，這次合作將為患者、醫療體系及機構本身創造極具意義的價值。此項合作鞏固了我們對建立可擴展、長期全球授權合作夥伴關係所作出的承諾，並且為未來在重要國際市場及持續增長的生物相似藥產品組合中展開進一步合作，奠定了堅實的基礎。」
關於 SteinCares
SteinCares 致力於 30 個拉丁美洲國家推動創新療法。 憑藉超過 45 年的豐富經驗，該公司提供一站式的綜合平台，成為引領生物相似藥療法發展的先驅。
關於 Shilpa Biologicals
Shilpa Biologicals 是一間採用混合型 CDMO（合約開發與製造組織）模式的綜合性生物製藥公司。 該公司提供免疫學、腫瘤學和眼科領域的藥物研發、製造及可獲立即授權的製劑服務。
