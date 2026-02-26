SteinCares 與 Shilpa Biologicals 達成授權協議，致力擴大拉丁美洲生物相似藥的可及途徑

哥斯達黎加聖荷西和印度賴久爾2026年2月26日 /美通社/ -- 拉丁美洲頂尖的專業醫療保健公司 SteinCares 及 Shilpa Biologicals Pvt. Ltd. (SBPL) ，一間隸屬於 Shilpa Medicare Limited (BSE: 530549) (NSE: SHILPAMED) 旗下全面一體化的生物製藥公司，宣佈達成一項策略授權協議，將在拉丁美洲推動一款生物相似藥的商業化進程。

根據協議，SteinCares 將擁有該生物相似藥在地區內註冊、商業化及分銷的獨家權利，而產品開發及商業化生產將會在 SBPL 位於印度達爾瓦德 (Dharwad) 的廠房完成。 是次合作將 SBPL 在生物製劑開發及優質商業化生產方面的專業知識，與 SteinCares 綜合的區域平台合而為一。

SteinCares 行政總裁 Mitchell Waserstein 透露：「能與 Shilpa Biologicals 攜手合作，將這款生物相似藥引入拉丁美洲，令我們感到相當興奮。 這項協議鞏固了本公司在生物相似藥範疇的領導地位，以及我們作為策略合作夥伴，助力全球生物製藥公司尋求進軍拉丁美洲複雜醫療保健市場所發揮的作用。 透過將 Shilpa 在生物製劑開發及生產方面久經驗證的能力，與我們綜合的區域平台及深厚的市場專業知識合而為一，我們現正締造可擴展的醫療保健機遇，並擴大地區內創新、具成本效益治療的可及途徑。」