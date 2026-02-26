DoveRunner 於雅加達設立新辦公室 擴展東南亞版圖

印度尼西亞雅加達2026年2月26日 /美通社/ -- 全球流動應用程式保護及內容安全技術領導企業 DoveRunner 宣布於印尼雅加達開設新辦公室。 此舉進一步強化了 DoveRunner 對印尼市場的長遠承諾，同時有助於深化客戶關係，並加強對整個東南亞地區的支援。 雅加達辦公室將作為區域樞紐，使 DoveRunner 能更緊密地與本地企業、金融機構及數碼服務供應商合作。 隨著各類機構加速推動數碼轉型計劃，其面臨的網絡安全威脅亦日益複雜，這帶動了對強大移動應用程式安全及反盜版技術的需求，進而促使 DoveRunner 作出擴大在印尼業務版圖的決定。

DoveRunner 與當地多家知名機構建立合作關係，包括 Vidio、Sinarmas、Japfa 及 EMTEK Group，以及其他領先銀行與金融科技公司。 這些合作關係協助建立穩健的安全平台，保障數以百萬計用戶每日所依賴的重要應用程式。 DoveRunner 行政總裁 James Ahn 表示：「印尼是東南亞極具活力、增長極快的數碼市場。 在雅加達設立辦公室，體現我們對印尼及客戶的長遠承諾。 透過更貼近市場，我們能更迅速回應需求、開展更深層次的合作，並提供能應對實際營運及監管挑戰的安全解決方案。」 雅加達辦公室的設立是 DoveRunner 更廣泛全球增長策略的一部分，該策略還包括從 2026 年起持續擴大在歐洲及拉丁美洲的版圖。 DoveRunner 目前於首爾、聖荷西、孟買、班加羅爾及雅加達設有辦公室，結合本地專業知識與全球規模能力，支援全球客戶。

James Ahn 補充道：「隨著網絡威脅日益全球化，我們的客戶期望安全合作夥伴同時具備本地據點與全球覆蓋能力。 我們持續拓展亞洲、歐洲及拉丁美洲市場，確保無論客戶於何處營運，都能獲得可靠支援。」 此次擴展旨在提供更迅速的流動應用程式及內容安全支援，同時回應各地區的監管要求。 關於 DoveRunner DoveRunner 是一家全球網絡安全公司，專注於 流動應用程式安全 及內容安全，包括 防盜版解決方案 。 DoveRunner 深受領先 OTT 平台、銀行、金融機構及數碼服務供應商信賴，在應用程式的整個生命週期中提供運行時保護與內容安全。 DoveRunner 於亞洲及美國設有辦公室，並正持續拓展歐洲及拉丁美洲市場，結合本地市場洞察與全球安全專業能力，支援全球客戶。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/doverunner---302697693.html SOURCE DoveRunner