e& 於 2025 財政年度業績創新高，綜合收入增加 23% 達到 729 億阿聯酋迪拉姆

綜合純利達 144 億迪拉姆，按年增長 34%

e& 的用戶總數增至 2.447 億，業務覆蓋亞洲、非洲、中東、中歐及東歐地區

全年每股派息 90 費爾， 2026 年將上調至 95 費爾

集團行政總裁 Hatem Dowidar 在任 6 年後，將於 3 月底離任

Masood M. Sharif Mahmood 將於 4 月 1 日接任集團行政總裁，並留任 e& UAE 行政總裁一職。 阿聯酋阿布扎比2026年2月26日 /美通社/ -- e& 於 2025 年業績破紀錄，綜合收入達 729 億阿聯酋迪拉姆，按年增長 (YoY) 23.1%。 在各項業務板塊的帶動下，綜合純利增長 33.6%，達至 144 億迪拉姆。 綜合 EBITDA 按年上升 21.1%，達至 320 億迪拉姆。

e& UAE 業務持續穩健，用戶人數突破 1,630 萬，較去年增長 8.4%。 集團用戶總數增至 2.447 億，與 2024 年相比增幅達 31.3%。 2025 財政年度財務焦點

2025 2024 百分比變動 收入 729 億迪拉姆 592 億迪拉姆 23.1 % 純利 144 億迪拉姆 108 億迪拉姆 33.6 % EBITDA 320 億迪拉姆 265 億迪拉姆 21.1 % 每股盈利 1.65 迪拉姆 1.24 迪拉姆 33.6 % 綜合集團用戶* 2.447 億* 1.865 億** 31.3 % 阿聯酋用戶 1,630 萬 1,500 萬 8.4 % * 包括向 PTA 申報的 Telenor Pakistan 數據 ** 經調整以反映 Maroc Telecom 的呈報數字 在 2025 財政年度，董事局建議就 2025 下半年（7 月至 12 月）派發每股 47 費爾的現金股息，全年累計每股派息 90 費爾。 董事局亦宣佈，2026 年全年股息將上調至每股 95 費爾，體現 e& 決心為股東提升價值。 e& 今日同時宣佈，集團行政總裁 Hatem Dowidar 在任 6 年後，決定離任集團行政總裁職務。 董事局已接納他的辭呈，他將任職至 2026 年 3 月 31 日。 Dowidar 自 2020 年掌舵 e& 以來，帶領公司經歷重大轉型及國際業務拓展。 在他帶領下，e& 加速策略轉型，從區域性電訊營運商蛻變為環球科技集團，在中東、非洲、亞洲及歐洲的業務版圖不斷擴張，同時推動數碼、金融科技、企業方案及數碼生活等業務領域的發展。 在他任期內，集團屢創財務佳績，進一步鞏固其作為全球頂尖科技與電訊品牌的地位。

董事局任命自 2021 年起出任 e& UAE 行政總裁的 Masood M. Sharif Mahmood 為接班人，他將同時兼任 e& 集團行政總裁及阿聯酋行政總裁，任命於 2026 年 4 月 1 日起生效。 e& 主席 Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi 閣下表示：「e& 2025 年業績彪炳，再創高峰，足證我們銳意成為全球科技龍頭的策略，在強大業務基礎及貫徹執行下持續成功。 我們正重塑互聯互通的未來，同時在企業方案、金融科技及數碼平台等領域開拓嶄新機遇。在此謹代表董事局，衷心感謝 Hatem 的卓越領導，以及在任期內帶領公司取得的重大進展。 他在推動 e& 轉型及提升長期股東價值方面擔當關鍵角色，我們衷心祝願他未來發展更上一層樓。」

Hatem Dowidar 表示：「對於能在 e& 歷史的轉捩點上掌舵領航，是我的無上光榮。 我們一同推動業務轉型、拓展國際版圖、構建未來增長新動力，我為此深感自豪。 2025 年的驕人成績，反映出我們的強大策略、穩健營運模式，以及員工的竭誠付出。 我衷心感謝主席、董事局、領導團隊以及全體員工，感謝大家一直以來的堅定支持及全心投入。 我深信在 Masood 的領導下，e& 未來定能延續佳績。」 Masood M. Sharif Mahmood 說道：「對於能夠出任 e& 集團行政總裁，領導這間滿懷抱負的環球企業，我感到與有榮焉。」 在通訊、投資及科技領域擁有逾 25 年高層領導經驗的 Masood 續稱：「在此感謝 Eng Hatem Dowidar 的卓越領導及並肩合作的夥伴關係，亦感謝主席及董事局對我的信任及支持。 我期待與優秀的團隊、各營運公司及全球合作夥伴攜手，在現有成果上共創更璀璨的未來。」

e& 將繼續聚焦落實策略重點，將人工智能 (AI) 等先進技術融入日常營運，同時為股東、客戶、合作夥伴及所在社區締造可持續的價值。 媒體聯絡人：

