三一將在2026年美國工程機械展上展示新設備、智能技術與服務

拉斯維加斯2026年2月26日 /美通社/ -- 三一將在拉斯維加斯會議中心舉辦的2026年美國工程機械展(CONEXPO-CON/AGG 2026)上，展示其適配北美市場的最全面產品組合、前沿技術與服務體系。圍繞 「Together, We Move the Future Forward」（攜手共築未來）的主題，三一將向業界呈現卓越性能、智能科技與長期合作夥伴關係如何共同驅動工程機械行業邁入新時代。

更強性能，更低溢價

在F44054號展位，三一將展出32款主機設備和17款屬具，其中包括10款專為北美市場設計的新機型。其中包括：