香港 - 2026年2月26日 - 面對全球通脹升溫及投資環境波動，菲律賓退休移民署 (Philippine Retirement Authority, PRA) 總經理 Mr. Bob Zozobrado 12月6日於香港發佈 2025 年 SRRV (Special Resident Retiree’s Visa) 最新政策指引。新政不僅將 SRRV Classic 的申請年齡大幅下調至 40 歲，更強調計劃的金融屬性，鼓勵香港投資者透過「資產置換 (Asset Reallocation)」概念，以極具競爭力的成本建立兼具防守性與增值潛力的「第二家園 (Plan B)」。



菲律賓 SRRV 2025 新政重塑移居概念：門檻降至 40 歲回應 FIRE 趨勢 推動「資產置換」打造港人高回報 Plan B

精準對接 FIRE 運動：40 歲即享永久居留權



PRA 宣佈，SRRV Classic 計劃的最低申請年齡由 50 歲正式下調至 40 歲。此舉旨在回應全球盛行的 FIRE (Financial Independence, Retire Early) 運動，讓尚未屆滿傳統退休年齡、但已具備經濟實力的專業人士及企業家，能提早規劃生活佈局。截至2025年12月，全球已有來自150個國家、近84,000名外籍人士透過SRRV計劃在菲律賓展開新生活。



PRA 總經理 Mr. Bob Zozobrado 表示：「新一代的『退休』不再是被動養老，而是主動選擇生活方式。SRRV 2025 的改革讓 40 歲的香港精英能提前鎖定永久居留身份，無論是作為數碼遊牧 (Digital Nomad) 的基地，或是未來的退休儲備，都提供了極大的靈活性。我們歡迎「退休」人士在菲律賓工作或投資，在兼顧工作同時享受生活。」



資產置換：將「閒錢」轉化為「身份＋磚頭」



與坊間單純「繳費」的簽證模式不同，SRRV Classic 的核心優勢在於資金的可動用性。根據新政，無退休金申請人的存款要求如下：





40 - 49 歲： US$ 50,000 (約 39 萬港元)



50 歲或以上： US$ 30,000 (約 23 萬港元)



簽證獲批後，這筆資金並非沉沒成本 (Sunk Cost)。申請人可申請將存款提取，用於購買菲律賓的現樓物業 (Condominium)。對於 40-49 歲組別，其 US$50,000 存款可全額轉化為購房資金；而 50 歲以上人士亦可靈活運用該筆 US$30,000 作為首期或部分資金，配置合資格的優質房產*。這意味著港人能透過 「資產置換」，將銀行閒置資金轉化為「實體物業」與「永久身份」的雙重資產。申請者只需提交護照、申請表、健康及無犯罪記錄證明等基本文件，並存入指定金額即可申請。在全球高通脹環境下，實物資產成為資金避風港。Mr. Bob Zozobrado 指出，菲律賓樓市近年展現強勁韌性，尤其是在馬尼拉 BGC (Bonifacio Global City) 及 Makati 等核心商業區，物業不僅具備抗通脹的特性，其租金回報率更長期領跑亞洲主要城市。「對於香港投資者而言，SRRV 不僅是一張簽證，更是一個理財選項。利用 SRRV 的機制置業，既能享受當地的資產增值紅利，又能為家庭建立一個低成本、高質素的後備生活基地。」Mr. Bob Zozobrado 補充道。SRRV 持有者可享有無限次自由出入、免除移民監、免除額外簽證、海外收入免稅及進口個人物品免稅等多項福利。除了完善的政策支持，菲律賓作為「千島之國」，擁有豐富的自然景色與人文魅力。持有SRRV，意味著可以隨時探索這個國度的自然寶藏——從完美圓錐形的馬榮火山（Mayon Volcano），到被譽為世界奇蹟的巴拿威梯田（Banaue Rice Terraces）；從長灘島（Boracay）的白沙碧海，到與百萬沙甸魚共舞（Sardine Run）的震撼。無論是入住夢幻的樹屋（Tree Houses），還是探訪粉紅清真寺（Pink Mosque），這個國度總有源源不絕的驚喜等待發掘。配合菲律賓普及的英語環境、友善好客的文化、完善醫療設施、優質的護理服務、以及廉價的家傭與生活成本，SRRV 已成為香港中產家庭在高壓環境下，最具性價比的人生 「Plan B」。*註：根據 PRA 規定，轉換投資之物業價值通常需達 US$50,000 或以上。50 歲以上組別之存款 (US$30,000) 可用作投資的一部分，餘額需由申請人自行補足。