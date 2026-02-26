菲律賓 SRRV 2025 新政重塑移居概念：門檻降至 40 歲回應 FIRE 趨勢　推動「資產置換」打造港人高回報 Plan B

針對通脹與避險需求 存款可轉作置業資金 兼享亞洲領先租金回報
香港 - 2026年2月26日 - 面對全球通脹升溫及投資環境波動，菲律賓退休移民署 (Philippine Retirement Authority, PRA) 總經理 Mr. Bob Zozobrado 12月6日於香港發佈 2025 年 SRRV (Special Resident Retiree’s Visa) 最新政策指引。新政不僅將 SRRV Classic 的申請年齡大幅下調至 40 歲，更強調計劃的金融屬性，鼓勵香港投資者透過「資產置換 (Asset Reallocation)」概念，以極具競爭力的成本建立兼具防守性與增值潛力的「第二家園 (Plan B)」。
精準對接 FIRE 運動：40 歲即享永久居留權
PRA 宣佈，SRRV Classic 計劃的最低申請年齡由 50 歲正式下調至 40 歲。此舉旨在回應全球盛行的 FIRE (Financial Independence, Retire Early) 運動，讓尚未屆滿傳統退休年齡、但已具備經濟實力的專業人士及企業家，能提早規劃生活佈局。截至2025年12月，全球已有來自150個國家、近84,000名外籍人士透過SRRV計劃在菲律賓展開新生活。
PRA 總經理 Mr. Bob Zozobrado 表示：「新一代的『退休』不再是被動養老，而是主動選擇生活方式。SRRV 2025 的改革讓 40 歲的香港精英能提前鎖定永久居留身份，無論是作為數碼遊牧 (Digital Nomad) 的基地，或是未來的退休儲備，都提供了極大的靈活性。我們歡迎「退休」人士在菲律賓工作或投資，在兼顧工作同時享受生活。」
資產置換：將「閒錢」轉化為「身份＋磚頭」
與坊間單純「繳費」的簽證模式不同，SRRV Classic 的核心優勢在於資金的可動用性。根據新政，無退休金申請人的存款要求如下：
- 40 - 49 歲： US$ 50,000 (約 39 萬港元)
- 50 歲或以上： US$ 30,000 (約 23 萬港元)
抗通脹與高租金回報：攻守兼備的投資策略
在全球高通脹環境下，實物資產成為資金避風港。Mr. Bob Zozobrado 指出，菲律賓樓市近年展現強勁韌性，尤其是在馬尼拉 BGC (Bonifacio Global City) 及 Makati 等核心商業區，物業不僅具備抗通脹的特性，其租金回報率更長期領跑亞洲主要城市。
「對於香港投資者而言，SRRV 不僅是一張簽證，更是一個理財選項。利用 SRRV 的機制置業，既能享受當地的資產增值紅利，又能為家庭建立一個低成本、高質素的後備生活基地。」Mr. Bob Zozobrado 補充道。
全方位 Plan B：生活與安全的雙重保障
SRRV 持有者可享有無限次自由出入、免除移民監、免除額外簽證、海外收入免稅及進口個人物品免稅等多項福利。除了完善的政策支持，菲律賓作為「千島之國」，擁有豐富的自然景色與人文魅力。持有SRRV，意味著可以隨時探索這個國度的自然寶藏——從完美圓錐形的馬榮火山（Mayon Volcano），到被譽為世界奇蹟的巴拿威梯田（Banaue Rice Terraces）；從長灘島（Boracay）的白沙碧海，到與百萬沙甸魚共舞（Sardine Run）的震撼。無論是入住夢幻的樹屋（Tree Houses），還是探訪粉紅清真寺（Pink Mosque），這個國度總有源源不絕的驚喜等待發掘。
配合菲律賓普及的英語環境、友善好客的文化、完善醫療設施、優質的護理服務、以及廉價的家傭與生活成本，SRRV 已成為香港中產家庭在高壓環境下，最具性價比的人生 「Plan B」。
關於SRRV 2025關鍵政策摘要
|政策亮點
|詳情
| 戰略意義
| 年齡門檻
| 下調至 40 歲
| 覆蓋 FIRE 及中生代專業人群
| 存款金額 (Classic)
| US$50,000 (40-49歲)
US$30,000 (50歲+)
| 資金門檻合理，且屬申請人資產
| 投資靈活性
| 存款可轉為購買房產
| 實現 資產置換，資金不鎖死
| 投資回報
| 享受當地房產升值及租務回報
| 抗通脹 及獲取 高租金回報
| 居留權益
| 無限次出入，無移民監
| 靈活的 Plan B 生活方案
菲律賓退休移民署 (PRA)
菲律賓退休移民署 (PRA) 為菲律賓旅遊部 (DOT) 轄下機構，致力於推廣菲律賓成為全球首選的退休及投資目的地。透過 SRRV 計劃，PRA 為外籍人士提供便捷的居留權益及多項免稅優惠。