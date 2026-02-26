Pulsar 成立香港辦事處　專注亞洲及大中華海事衛星通訊市場

香港 - 2026年2月26日 - 全球領先的衛星通訊、混合網絡管理、網絡安全及船員福利方案供應商 Pulsar International 宣佈，正式於香港設立亞太區總部。Pulsar 擁有逾 30 年行內經驗，業務遍佈全球，目前於北美、拉丁美洲、歐洲及中東地區設有 20 個辦事處。



我們的網絡和合作夥伴

是次進軍亞太市場體現了 Pulsar「全球網絡、本地支援」（Global Network, Local Offices）策略，旨在提供本地化的專業服務及實現更快的客戶服務，並致力解決亞洲和中國地區的網絡限制和盲點。新辦事處將支援香港、中國內地、新加坡、馬來西亞及印度等航運樞紐的海事營運商及商用船隊，推動亞太區全球貿易。



全方位海事通訊解決方案



Pulsar Asia 提供真正的一站式海事通訊方案，從船上設備安裝到高速衛星互聯網服務，均與世界知名的衛星營運商直接合作。作為唯一的全球四大衛星網絡的一級（Tier 1）供應商，Pulsar Asia 能為船隻提供包括 Viasat/Inmarsat、Iridium、Thuraya、Globalstar，以及 Starlink、OneWeb、SES/Intelsat 和 Space Norway 的連接服務。



透過與 Inmarsat 的合作，Pulsar Asia 推出了 NexusWave 方案。這是一項結合多網絡的綁定式架構（Bonded Multi-network Architecture），能簡化混合連網，並具備自動故障轉移功能 (Automatic Failover)，確保 100% 全球高速覆蓋。藉助 NexusWave，Pulsar 可提供實時數據交換及航程優化，以達成數碼化、去碳化及全球綠色航運的目標。



提升管理效率與網絡安全



透過 Pulsar 全面的 IT 託管及船舶連線服務，岸上營運商可全面管理船上通訊，執行網絡監測，優化頻寬管理並提升船員福利。



鑑於網絡攻擊對船舶安全及航運業務的威脅日益嚴重，Pulsar 將企業級網絡安全嵌入所有網絡及數碼服務中，以保護關鍵營運系統及船員網絡。



強化企業韌性與業務連續性



除海事業務外，Pulsar Asia 同時為企業加強業務連續性（BCP）及災難恢復通訊。憑藉全冗餘（Fully Redundant）衛星連接及混合備援網絡，企業即使在網絡中斷或安全事故中，仍能維持關鍵業務運作。此外，其物聯網（IoT）連線及遠端資產追蹤方案，亦確保了港口、物流樞紐及交通設施的安全、合規與營運穩定性。



Pulsar International 總裁兼首席執行官 Robert Sakker 表示：「進軍亞太市場象徵 Pulsar 正式邁向真正的全球化。透過香港辦事處，我們為全球其中一個最具活力的航運區域提供恆常連線。亞太區客戶現可受惠於我們全球多軌道（Multi-orbit）衛星的本地專業服務，確保海陸通訊皆具備高韌性、安全性及卓越效能。」



Pulsar 香港辦事處現已正式投入運作。我們的衛星通訊專家隨時可以為客戶提供解決方案，針對您的海事或企業營運需求作出建議。



聯絡資料

Alice Cheung | Sales Director | +852 5162 6116

[email protected] | Contact on WhatsApp



