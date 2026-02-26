熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-26 11:40
更新：2026-Feb-26 11:40
香港忠意保險再度榮獲「10Life 5星保險大獎2026」多項殊榮

香港 - 2026年2月26日 - 香港忠意保險再度於「10Life 5星保險大獎2026」榮獲多項殊榮，七款產品分別於年金、儲蓄、危疾及終身人壽保障類別中獲得5星最高評級。是次獲獎反映香港忠意保險在產品及客戶服務方面的出色表現，亦展現忠意團隊一貫追求卓越與創新的方向。

香港忠意保險再度榮獲「10Life 5星保險大獎2026」多項殊榮。
香港忠意保險再度榮獲「10Life 5星保險大獎2026」多項殊榮。

榮獲5星殊榮的產品包括：
  • 5星危疾保險獎 定期危疾（高保障）組別
    • 加愛無限保
  • 5星危疾保險獎 終身危疾（高性價比）組別
    • 跨越無限保
    • 跨越同行
  • 5星儲蓄保險獎 教育升學組別
    • 啟航創富（卓越版）
  • 5星儲蓄保險獎 教育升學組別 及 財富傳承組別
    • 跨越創富保2
  • 5星扣稅年金獎穩定型收入組別
    • 悠然稅悅延期年金
  • 5星終身人壽保險獎 終身人壽組別
    • 摯愛相伴
由香港大型保險比較平台10Life舉辦的「10Life 5星保險大奬2026」，是業界中最具代表性的獎項之一。他們的精算師辨別出對消費者重要的因素，制定評級準則，並比較了市場上超過50間保險公司的逾1,500多種保險產品，為保險產品評級。5星級為該保險種類中最高級別之產品。
香港忠意保險

忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。


關於忠意集團

創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2024年，集團的保費總收入超過952億歐元，資產管理規模高達8,630億歐元。現時，忠意集團擁有超過87,000位員工，為7,100萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
