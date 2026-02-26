香港忠意保險再度榮獲「10Life 5星保險大獎2026」多項殊榮。

香港 - 2026年2月26日 - 香港忠意保險再度於「10Life 5星保險大獎2026」榮獲多項殊榮，七款產品分別於年金、儲蓄、危疾及終身人壽保障類別中獲得5星最高評級。是次獲獎反映香港忠意保險在產品及客戶服務方面的出色表現，亦展現忠意團隊一貫追求卓越與創新的方向。



榮獲5星殊榮的產品包括：



5 星危疾保險獎 – 定期危疾（高保障）組別 加愛無限保

5 星危疾保險獎 – 終身危疾（高性價比）組別 跨越無限保 跨越同行

5 星儲蓄保險獎 – 教育升學組別 啟航創富（卓越版）

5 星儲蓄保險獎 – 教育升學組別 及 財富傳承組別 跨越創富保2

5 星扣稅年金獎 – 穩定型收入組別 悠然稅悅延期年金

5 星終身人壽保險獎 – 終身人壽組別 摯愛相伴



由香港大型保險比較平台10Life舉辦的「10Life 5星保險大奬2026」，是業界中最具代表性的獎項之一。他們的精算師辨別出對消費者重要的因素，制定評級準則，並比較了市場上超過50間保險公司的逾1,500多種保險產品，為保險產品評級。5星級為該保險種類中最高級別之產品。