香港忠意保險再度榮獲「10Life 5星保險大獎2026」多項殊榮。

香港 - 2026年2月26日 - 香港忠意保險再度於「10Life 5星保險大獎2026」榮獲多項殊榮，七款產品分別於年金、儲蓄、危疾及終身人壽保障類別中獲得5星最高評級。是次獲獎反映香港忠意保險在產品及客戶服務方面的出色表現，亦展現忠意團隊一貫追求卓越與創新的方向。
榮獲5星殊榮的產品包括：
- 5星危疾保險獎 – 定期危疾（高保障）組別
- 加愛無限保
- 5星危疾保險獎 – 終身危疾（高性價比）組別
- 跨越無限保
- 跨越同行
- 5星儲蓄保險獎 – 教育升學組別
- 啟航創富（卓越版）
- 5星儲蓄保險獎 – 教育升學組別 及 財富傳承組別
- 跨越創富保2
- 5星扣稅年金獎 – 穩定型收入組別
- 悠然稅悅延期年金
- 5星終身人壽保險獎 – 終身人壽組別
- 摯愛相伴
香港忠意保險
忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。
www.generali.com.hk
關於忠意集團
創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2024年，集團的保費總收入超過952億歐元，資產管理規模高達8,630億歐元。現時，忠意集團擁有超過87,000位員工，為7,100萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。