IBM 推出 AI 智能體驅動的 FlashSystem 全閃存產品組合，開啟「自主儲存」新時代

・三款全新企業級儲存系統 —— IBM FlashSystem 5600、7600 及 9600 —— 大幅提升儲存管理效率； ・FlashSystem.ai 將 AI 智能體作為協同管理員嵌入儲存陣列； ・第五代 FlashCore Module（FCM5）可於 1 分鐘內偵測勒索軟件，實現系統彈性與數據管理新突破。 香港2026年2月26日 /美通社/ -- IBM（紐約證券交易所代號：IBM）近日發布內置 AI 智能體的新一代閃存系統 IBM FlashSystem，開啟「自主儲存」（autonomous storage）新紀元。新一代 FlashSystem 透過內置 AI 智能體強化 AI 能力，實現持續數據保護、主動威脅分析及客製化復原建議，重新定義企業級 IT 彈性。藉助新一代 FlashSystem，客戶可將儲存系統轉變為全天候運作的智能層，在確保穩定與安全的同時，減少高達 90% 的儲存手動管理工作量。[1]

全新產品組合包括： 三款全新閃存系統 —— IBM FlashSystem 5600、7600 及 9600。與上一代產品相比，數據效率提升 40%，進一步優化容量、空間與效能表現。 [2]

FlashSystem.ai：一套全新 AI 智能體，協助管理員管理、監控、診斷及修復整個數據路徑上的故障與風險。

第五代 FlashCore Module（FCM5）全閃存硬碟：提供「硬件加速」實時勒索軟件偵測、數據縮減、分析及營運功能，配備先進遙測技術，同時兼備大規模穩定低延遲表現。 隨着企業愈趨將 AI 工作流程整合至日常營運，AI 智能體可簡化 IT 團隊跨技術堆疊的工作。事實上，IBM 商業價值研究院報告顯示，76% 受訪高管表示，其所屬機構正開發、推行或擴展概念驗證項目（proof-of-concepts），透過自建 AI 智能體實現智能工作流程自動化。[3] 與此同時，IT 團隊仍面對數據急速增長、網絡威脅擴散及合規要求日趨嚴格等挑戰，亦令企業對智能、自主儲存方案的需求愈趨迫切。

IBM 儲存業務總經理 Sam Werner 表示：「新一代 IBM FlashSystem 將儲存提升至智能、全天候可用的層級，自主運作的 AI 智能體可在無人手介入下持續優化效能、安全性及成本。是次產品更新標誌着『自主儲存』時代正式展開，FlashSystem 將成為企業的 AI 策略夥伴，協助 IT 負責人確保每項業務運作都獲得最優化及安全的效能表現。」 新一代 FlashSystem 產品登場 作為 FlashSystem 系列過去六年來的重大更新，是次同步推出的三款產品可滿足多元業務需求： IBM FlashSystem 5600 ：於緊湊空間提供企業級儲存能力，單個 1U 系統可提供高達 2.5 PB 有效容量，為中端市場訂立更高儲存密度標準，並提供高達 260 萬 IOPS。超高密度 1U 設計特別適用於空間有限的環境，例如邊緣位置、遙距辦公室及小型數據中心。

：於緊湊空間提供企業級儲存能力，單個 1U 系統可提供高達 2.5 PB 有效容量，為中端市場訂立更高儲存密度標準，並提供高達 260 萬 IOPS。超高密度 1U 設計特別適用於空間有限的環境，例如邊緣位置、遙距辦公室及小型數據中心。 IBM FlashSystem 7600 ：適合需要高效能及擴展性以應對業務增長的企業，單個 2U 系統可提供高達 7.2 PB 有效容量及高達 430 萬 IOPS。FlashSystem 7600 可處理大型虛擬環境、分析平台及整合式應用，滿足更大容量與更快反應時間需求。

：適合需要高效能及擴展性以應對業務增長的企業，單個 2U 系統可提供高達 7.2 PB 有效容量及高達 430 萬 IOPS。FlashSystem 7600 可處理大型虛擬環境、分析平台及整合式應用，滿足更大容量與更快反應時間需求。 IBM FlashSystem 9600：專為追求極致效能與海量擴展性的關鍵任務企業而設，單個 2U 系統可提供高達 11.8 PB 有效容量及高達 630 萬 IOPS。典型應用場景包括：銀行核心系統、ERP 平台，以及需要高速與高安全性的 AI 應用。與上一代相比，全新 FlashSystem 9600 透過 AI 與整合技術，將營運成本降低 57%。[4]

與上一代相比，全新 FlashSystem 產品透過優化數據布局與整合，可減少 30% 至 75% 實體空間佔用，視型號而定。[5] FlashSystem 7600 與 9600 更可選配全新互動式 LED 面板，系統狀態一目了然，輕鬆實現監控與可視化管理。

當閃存儲存遇上 AI 搭載於最新一代 FlashSystem 的 FlashSystem.ai 平台，以無縫、自助式操作為客戶帶來 AI 驅動數據服務，自動處理以往需要人手執行的工作，避免人為失誤。

FlashSystem.ai 將傳統靜態儲存轉化為自我優化的智能系統。該平台的 AI 模型以高質量數據訓練而成，包括先進遙測技術收集的數百億數據點及多年真實營運數據，每日可執行數千個自動決策，無需人手監督。 FlashSystem.ai 不只實現多個儲存管理環節自動化，更可持續學習、快速迭代。全新 AI 智能體功能可於數小時內適應應用行為，速度遠勝基於固定模板的系統。它可提出效能優化建議並解釋推理過程，同時因應管理員回饋調整推薦方案。FlashSystem.ai 透過 AI 生成、可解釋的操作推理，將審計與合規文件編制時間縮短一半。[6] 這些功能令 FlashSystem 可透過主動調校、智能分配工作負載（支援跨儲存設備，包括第三方儲存陣列的非破壞性數據遷移）運行客戶工作負載。

FlashCore Module 技術再升級 是次全新 FlashSystem 產品均內置第五代 FlashCore Module（FCM5），這款硬碟容量最高達 105TB，在效率與安全性上均有顯著提升，同時為 FlashSystem 帶來硬件加速分析能力，可對每個 I/O 進行複雜運算，快速偵測勒索軟件與異常狀況，同時確保系統效能不受影響。[7] 新一代 IBM FlashSystem 的 AI 模型威脅偵測功能，透過先進遙測收集的數百億數據點及多年真實營運數據訓練，可將誤報率控制於 1% 以下。[8] 該硬碟更可於 60 秒內完成 AI 驅動的勒索軟件偵測與警報，[9] 並在硬件層執行自主復原操作，令 IBM FlashSystem 成為市場上其中一款最具彈性的儲存產品。[10]

IDC 全球基礎設施系統研究副總裁 Natalya Yezhkova 表示：「IBM FlashSystem 新增的強大 AI 能力為客戶帶來全新運作模式，以自動化方式優化企業業務在 IBM 儲存系統內的布局，同時強化系統安全、主動符合合規要求。這些功能讓企業透過自適應 SLA 快速回應不斷變化的業務需求，無需為 IT 管理員增添額外負擔。」 Istanbul Pazarlama A.S. 商務拓展負責人 Nezih Boyacioglu 表示：「三年多前，IBM 已開始以『彈性』作為核心能力重塑儲存版圖，例如 Safeguarded Copy 及內置異常偵測等創新技術。儲存不再只講容量與效能，而是從源頭保護數據。如今當業內其他廠商終於開始實踐這願景時，IBM 已邁入下一階段。透過 FlashSystem.ai，我們正從『內置保護』走向『普及智能』。這不只是更快的硬碟，更是將專業知識與可自主學習、適應並提供無憂運作的儲存系統相結合。」

此外，IBM 技術全生命周期服務（Technology Lifecycle Services）可提供 AI 賦能的系統監控、基於 Call Home 的自動化問題偵測、預先程式碼健康檢查，以及優先處理關鍵問題的支援服務，協助客戶識別並處理潛在停機風險，做到防患於未然。 全新 FlashSystem 產品組合將於 2026 年 3 月 6 日全面上市。詳情請瀏覽：https://www.ibm.com/products/flashsystem [1] 免責聲明：與在硬碟圖形用戶界面執行這些常規操作相比，FlashSystem.ai 可減少高達 90% 儲存管理工作量。此聲明基於實驗室受控環境下，對搭載 FlashSystem.ai 之最新一代 FlashSystem 型號（5600、7600、9600）與未搭載 FlashSystem.ai 之最新一代 IBM FlashSystem（5600、7600、9600）執行代表性常規操作（使用 Safeguarded Copy 及災難復原策略進行多卷配置）的內部、基於任務評估。實際結果因環境、整合狀況、策略及用戶熟練程度而異。 [2] 免責聲明：此為使用最新一代 FlashSystem 型號（5600、7600、9600）時，單純壓縮與「重複數據刪除 + 壓縮」組合效果之比較說明，實際效果取決於數據集特性。壓縮比率與效能隨數據類型及工作負載而變化。效能數據來自內部實驗室測試，在可比延遲下比較 FlashSystem 9600 與 FlashSystem 9500 於 4 KB 隨機寫入配置下的表現。結果針對特定工作負載。 [3] IBM 商業價值研究院報告：《AI 智能體編排助力智能業務營運》 [4] 免責聲明：此為 FlashSystem 9600 與 FlashSystem 9500 在約 10 PB 可用容量下的建模比較。營運成本由管理人力、機架空間及能源平均分攤計算。輸入數據包括：採用 FlashSystem.ai 後管理效率提升約 50%，最新一代 FlashSystem 型號（5600、7600、9600）機架空間減少約 67%，耗電量降低約 25–30%。結果僅供說明；客戶實際效果因收費、工作負載、使用率、配置及策略而異。 [5] 免責聲明：重複數據刪除及壓縮數據來自使用 IBM 已出貨 FCM 及客戶系統的最新報告，該等系統運行時間由 2026 年 1 月起計介乎 3 個月至 7 年。結果針對所比較配置及硬碟容量。FS 9600 與 FS 9500 最大配置採用 14+2 奇偶校驗可用容量；與其他系統比較時節省效果或有差異。重複數據刪除功能已透過內部實驗室測試確認。 [6] 免責聲明：基於最新一代 FlashSystem 型號上的 FlashSystem.ai 功能，可自動收集配置、保護策略、操作歷史及風險狀態證據，支援審計準備工作。 [7] 免責聲明：此描述適用配備 FCM5 之最新一代 FlashSystem 型號，該型號使用硬件輔助分析計算每個 I/O 統計數據，並於陣列控制器進行實時模型評估。「不影響系統效能」反映測試工作負載下的內部量度結果。 [8] 免責聲明：誤報率效能基於以定期生產遙測數據訓練的模型，有關數據用於提升判別能力及減少最新一代 FlashSystem 型號（5600、7600、9600）的誤報。此適用於 2025 年第四季度發布的最新勒索軟件模型（3.3 版）。數據收集周期為 24 個月。誤報率於 3 個月內量度得出。 [9] 免責聲明：IBM 研究院內部實驗證明，勒索軟件開始加密程序後 1 分鐘內即可偵測。實驗於運行 4.1 韌體、配備 6 個 FCM 的 FlashSystem 5200 上進行，該 5200 系統搭載 8.6.3 GA 版本軟件。連接 5200 的主機運行搭載 XFS 檔案系統的 Linux。是次測試使用名為 WannaLaugh 的 IBM 勒索軟件模擬器。底層系統必須兼容 FCM4.1 及 8.6.3 GA 版本軟件方可達到所示效果。 [10] IDC Spotlight 報告：《對網絡、營運及數據彈性的業務需求，驅動閃存儲存系統 AI 能力》 關於IBM IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/

傳媒查詢： 崔守峯 [email protected]