世界健身-KY公布2025全年稅後淨利達新台幣4.091億元 第4季每股盈餘達 1.53 元

台北2026年2月26日 /美通社/ -- 台灣第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（股票代號：2762）於2月24日公布其 2025 全年營運結果。在營收成長及營業利潤率改善的帶動下，公司獲利呈現穩健成長，第4季的表現尤為強勁。

股利政策：

2025 第4季股利：每股新台幣 4.11 元（預計於 2026 年 4 月2日發放）。

營運凸顯了會籍費、私人教練課程、特許經營以及全網營運效率方面的強勁動能。每股盈餘（EPS）呈現季度持續改善，第4季 EPS 達到 1.53元，反映了 2025 年全年的持續營收成長及顯著的利潤率擴張。

董事會通過的第四季每股新台幣 4.11 元股利，使 2025 全年現金股利總額達到每股新台幣 5.95 元。此分配凸顯了世界健身強勁的門市現金流產生能力及穩健的財務狀況，使其在獎勵股東的同時，仍能持續投資於據點擴張、服務創新及國際市場機會。