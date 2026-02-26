「澳門銀河」榮譽呈獻： 歐陽「萬」事「成」意賀年Show 一連兩晚大放笑彈　群星拱照喜賀馬年

澳門特別行政區 - 2026年2月26日 -適逢農曆新年，「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show一連兩晚於銀河綜藝館爆笑上演，荷里活影星、棟篤笑演員歐陽萬成Jimmy O. Yang於大年初五及初六發放精彩笑彈，為逾18,000名觀眾送上喜氣洋洋的新春祝福。演出更邀請到國際巨星王嘉爾、粵語流行樂壇長青樹尹光、香港人氣流行歌手Tyson Yoshi，以及來自廣州的知名棟篤笑演員江梓浩，聲勢浩大，群星拱照與觀眾同賀馬年新春。
兩晚演出先由開場嘉賓江梓浩帶來與粵語文化環環相扣的笑話，為接下來的精彩演出炒熱現場氣氛。及後，歐陽萬成化身成為舞獅團隊一員，在一遍熱鬧鑼鼓聲中驚喜登場，並向在場觀眾拜年。Jimmy更以多個充滿文化共鳴的笑話，接連引爆全場笑聲，震撼銀河綜藝館。緊接而來，破天荒的驚喜嘉賓輪番登場，Tyson Yoshi、尹光及王嘉爾與Jimmy的精彩歡樂互動，持續引發一系列的滿堂笑聲。嘉賓們並逐一送出恭賀祝福，讓農曆新年的美好祝願洋溢整個銀河綜藝館。
「澳門銀河」再次呈獻國際級巨星演出，更特地選在農曆新年期間，期望為賓客及觀眾帶來別開生面且喜氣洋洋的新春節日活動。配合綜合度假城內一系列主題為「來銀河 全年行好運」的節慶活動，吸引海內外多個地區旅客蒞臨澳門，感受「世界旅遊休閒中心」的中西連結節日盛事，為賓客展現與別不同的農曆新春。
